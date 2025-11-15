Στους προμηθευτές του CERN η ελληνική βιομηχανία Kampakas

Στους προμηθευτές του CERN, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ερευνητικού κέντρου πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής με έδρα την Ελβετία συγκαταλέγεται ο ελληνικός βιομηχανικός όμιλος Καμπάκα (Kampakas Group) που ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την παραγωγή εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για βιομηχανική και αμυντική χρήση.

Ο όμιλος διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις χύτευσης και επεξεργασίας μετάλλων, καθώς και παραγωγή εξειδικευμένων κραμάτων για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και μεγάλων βιομηχανικών και ναυπηγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κορυφαίο προϊόν του ομίλου είναι οι ερπύστριες των ελληνικών αρμάτων μάχης και ερπυστριοφόρων οχημάτων, αλλά στο χαρτοφυλάκιο των πελατών περιλαμβάνεται και το ερευνητικό κέντρο CERN, για το οποίο ο όμιλος έχει αναλάβει να σχεδιάσει και να παράξει τα χυτά κελύφη των ανιχνευτών δέσμης του CERN για τη βόρεια ζώνη στόχευσης (northern targeting zone).

Σήμερα, ο Όμιλος Καμπάκα θεωρείται η μεγαλύτερη εταιρεία του είδους της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δύο σύγχρονες παραγωγικές μονάδες σε Βόλο και Ξάνθη. Οι εγκαταστάσεις του εκτείνονται σε έκταση 100.000 τ.μ., με στεγασμένους παραγωγικούς χώρους 28.500 τ.μ., απασχολώντας σημαντικό αριθμό επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού και συμβάλλοντας ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση των τοπικών κοινωνιών.

Σε μια εποχή που οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύουν τα αμυντικά τους προγράμματα, ο Όμιλος Καμπάκα δηλώνει έτοιμος να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και να συμμετάσχει δυναμικά στην επόμενη μέρα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.



