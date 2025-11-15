Ο βασιλιάς της βρώμης ήταν κάποτε εθισμένος στο πόκερ – Το case study μιας startup που έγινε αυτοκρατορία
Ο βασιλιάς της βρώμης ήταν κάποτε εθισμένος στο πόκερ – Το case study μιας startup που έγινε αυτοκρατορία
Ο Μπράιαν Τέιτ άφησε πίσω του μια καριέρα εκατομμυρίων στο πόκερ για να δημιουργήσει την Oats Overnight, μια εταιρεία βρώμης που σήμερα ξεπερνά τα 200 εκατ. δολάρια σε έσοδα και συνεχίζει να αναπτύσσεται
Ένας παίκτης πόκερ που έμαθε να διαβάζει πρόσωπα, πιθανότητες και ρίσκα και μετά αποφάσισε πως η μεγαλύτερη μπλόφα της ζωής του δεν θα παιζόταν σε καζίνο, αλλά σε μια κουζίνα, μπροστά σε ένα μπολ βρώμης. Κάπως έτσι γεννήθηκαν τα Oats Overnight και ο ιθύνουν νους, Μπράιαν Τέιτ, είχε περάσει σχεδόν όλη τη δεκαετία των είκοσι ως επαγγελματίας παίκτης πόκερ, συμμετέχοντας σε μεγάλα No-Limit τουρνουά στα καζίνο του Λας Βέγκας και σε ιδιωτικές παρτίδες με μετρητά σε ολόκληρη τη χώρα.
O Τέιτ και το ένστικτο του τζογαδόρου
Όταν αποφάσισε να αποσυρθεί στα 29 του, υποστηρίζει ότι είχε κερδίσει σχεδόν 10 εκατομμύρια δολάρια και τότε άρχισε να σκέφτεται το επόμενο μεγάλο βήμα. «Δεν υπήρχε κάτι ακόμη ψηλότερο στο πόκερ. Είχα φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και ήθελα μια νέα κορυφή», εξηγεί. Προς έκπληξη των συναδέλφων του, επέλεξε να επικεντρωθεί στο φαγητό που τον κρατούσε σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια των ατέλειωτων ωρών στα τραπέζια του πόκερ. «Η αποδοτικότητα είναι το πραγματικό πάθος», σημειώνει ο Τέιτ, σήμερα 38 ετών. «Στο πόκερ πηγαίνεις από τραπέζι σε τραπέζι, κάθεσαι για 12 και παραπάνω ώρες. Το να τρως σωστά είναι σημαντικό».
Έτσι, το 2016, αναζήτησε στην αγορά μια έτοιμη εκδοχή των σπιτικών ροφημάτων βρώμης που έφτιαχνε και όταν δεν βρήκε τίποτα, επένδυσε 500.000 δολάρια από τα κέρδη του, δημιουργώντας μια μικρή μονάδα παραγωγής στο Τεμπ της Αριζόνα. Έτσι γεννήθηκε η Oats Overnight. «Δεν πίστευα ότι δεν υπήρχε, αφού μου άρεσε τόσο πολύ. Ένιωσα ότι έπρεπε να το μοιραστώ. Ότι έπρεπε να υπάρχει», λέει ο Τέιτ, σήμερα διευθύνων σύμβουλος, με μερίδιο λίγο κάτω από το 50% της εταιρείας με έδρα το Φοίνιξ.
