Ο Μπιλ Γκέιτς και η επιρροή του Γουόρεν Μπάφετ : Το βιβλίο που άλλαξε την επιχειρηματική σκέψη του
Ο Μπιλ Γκέιτς θεωρεί το Business Adventures του Τζον Μπρουκς το καλύτερο βιβλίο για τις επιχειρήσεις, όπως του είχε προτείνει ο Γουόρεν Μπάφετ, ένα διαχρονικό έργο γεμάτο διδάγματα και ανθρώπινες ιστορίες
Το καλύτερο βιβλίο για τις επιχειρήσεις που έχει διαβάσει ποτέ ο Μπιλ Γκέιτς δεν είναι ούτε σύγχρονο best seller ούτε εγχειρίδιο επιτυχίας. Πρόκειται για το “Business Adventures” του Τζον Μπρουκς, ένα έργο γραμμένο πριν από περισσότερο από μισό αιώνα, το οποίο ο ιδρυτής της Microsoft ανακάλυψε χάρη στον Γουόρεν Μπάφετ.
Όπως έχει αφηγηθεί ο ίδιος, το 1991, όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Μπάφετ, τον ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο του βιβλίο για τις επιχειρήσεις. Η απάντηση ήρθε αμέσως:
«Είναι το Business Adventures, του Τζον Μπρουκς. Θα σου στείλω το αντίγραφό μου».
