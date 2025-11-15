Ο Μπιλ Γκέιτς και η επιρροή του Γουόρεν Μπάφετ : Το βιβλίο που άλλαξε την επιχειρηματική σκέψη του

Ο Μπιλ Γκέιτς θεωρεί το Business Adventures του Τζον Μπρουκς το καλύτερο βιβλίο για τις επιχειρήσεις, όπως του είχε προτείνει ο Γουόρεν Μπάφετ, ένα διαχρονικό έργο γεμάτο διδάγματα και ανθρώπινες ιστορίες