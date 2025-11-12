Χρηματιστήριο Αθηνών: Διατηρείται το θετικό μομέντουμ με στόχο τις 2.040 μονάδες

Τρίτη σερί άνοδος - Τα οικονομικά αποτελέσματα και η λήξη του shutdown στις ΗΠΑ καθορίζουν την τάση - Πρεμιέρα για το ομόλογο της Lamda Development - Η προσοχή και σε Fitch - Euronext