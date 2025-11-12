Χρηματιστήριο Αθηνών: Διατηρείται το θετικό μομέντουμ με στόχο τις 2.040 μονάδες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διατηρείται το θετικό μομέντουμ με στόχο τις 2.040 μονάδες
Τρίτη σερί άνοδος - Τα οικονομικά αποτελέσματα και η λήξη του shutdown στις ΗΠΑ καθορίζουν την τάση - Πρεμιέρα για το ομόλογο της Lamda Development - Η προσοχή και σε Fitch - Euronext
Ανοδικά κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με τις πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις και τα αποτελέσματα 9μήνου των εισηγμένων να δίνουν τον τόνο. Βελτιωμένο είναι το κλίμα και στο εξωτερικό λόγω του τερματισμού του shutdown που είναι σκαριά στις ΗΠΑ, αλλά και των προσδοκιών για συνέχιση της νομισματικής χαλάρωσης από τη Federal Reserve.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (12/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,73% και διαπραγματεύεται στις 2.039,25 μονάδες. Σε περίπου 8 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.033,96 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.041,30 μονάδες. Σε πρώτη φάση στόχος είναι η παραμονή κοντά στη «ζώνη» των 2.040 μονάδων και σε επόμενη φάση η διάσπαση του εν λόγω ορόσημου.
Δύο ημέρες σωρευτικής ανόδου +1,9% μετρά η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία κινήθηκε πλαγιοανοδικά στην περιοχή των 2.020-2.030 μονάδων κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Σε υψηλό 26 ετών «αναρριχήθηκε» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ αντίστοιχα η Aktor διεύρυνε το ρεκόρ 22 ετών. Κοντά στο +1,5% υπολογίζονται τα κέρδη που σημειώνει το ΧΑ εντός του Νοεμβρίου, ενώ η φετινή απόδοση ξεπερνά το +37%.
Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της Lamda Development, με τη διαδικασία να διαρκεί έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ (ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ. ευρώ), ενώ το εύρος απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 3,8% και 4,1%. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το ομόλογο θα διατεθούν κατά κύριο λόγο στα έργα εντός του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού με έμφαση στις οικιστικές αναπτύξεις, οι οποίες θα «τρέξουν» από την εταιρεία έως το 2030.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (12/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,73% και διαπραγματεύεται στις 2.039,25 μονάδες. Σε περίπου 8 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.033,96 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.041,30 μονάδες. Σε πρώτη φάση στόχος είναι η παραμονή κοντά στη «ζώνη» των 2.040 μονάδων και σε επόμενη φάση η διάσπαση του εν λόγω ορόσημου.
Δύο ημέρες σωρευτικής ανόδου +1,9% μετρά η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία κινήθηκε πλαγιοανοδικά στην περιοχή των 2.020-2.030 μονάδων κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Σε υψηλό 26 ετών «αναρριχήθηκε» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ αντίστοιχα η Aktor διεύρυνε το ρεκόρ 22 ετών. Κοντά στο +1,5% υπολογίζονται τα κέρδη που σημειώνει το ΧΑ εντός του Νοεμβρίου, ενώ η φετινή απόδοση ξεπερνά το +37%.
Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της Lamda Development, με τη διαδικασία να διαρκεί έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ (ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ. ευρώ), ενώ το εύρος απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 3,8% και 4,1%. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το ομόλογο θα διατεθούν κατά κύριο λόγο στα έργα εντός του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού με έμφαση στις οικιστικές αναπτύξεις, οι οποίες θα «τρέξουν» από την εταιρεία έως το 2030.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα