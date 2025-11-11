Διήμερο ανοδικό σερί στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ράλι για τα βιομηχανικά blue chips

Επιδόσεις 9μήνου και πλούσιες επιχειρηματικές εξελίξεις στο προσκήνιο

Τεχνολογική διόρθωση στις ΗΠΑ – Ισχυρή άνοδος στην Ευρώπη

Σε ρότα ανόδου διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να επανέρχεται σε επίπεδα άνω των 2.020 μονάδων. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν σήμερα τα βιομηχανικά «χαρτιά», σε αντίθεση με τις τράπεζες, οι οποίες λειτούργησαν ως «βαρίδι» σε μία ενδεχόμενη πιο δυναμική άνοδο. Στα εταιρικά αποτελέσματα 9μήνου και τον τερματισμό του shutdown στις ΗΠΑ έδωσαν έμφαση οι επενδυτές.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (11/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 8,93 μονάδες ή +0,44% και έκλεισε στις 2.024,44 μονάδες. Σε περίπου 10 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.020,52 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.030,89 μονάδες. Τα κέρδη του ΧΑ ανέρχονται σε +1,47% εντός του Νοεμβρίου και σε +37,75% εντός του 2025.Η Titan και η ElvalHalcor ηγήθηκαν των σημερινών κερδών, καταγράφοντας αμφότερες «άλμα» άνω του +3%. Στην περίπτωση της τσιμεντοβιομηχανίας καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι υψηλοί στόχοι που έχει θέσει η διοίκηση για την επόμενη 4ετία. Σε σταθερά ανοδικό έδαφος παρέμεινε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έπιασε ενδοσυνεδριακά τα 23,5 ευρώ και έφτασε σε υψηλό 26ετίας (Ιανουάριος 2000). Παράλληλα, η Aktor συνέχισε τις «πτήσεις» πάνω από τα 9 ευρώ και ανανέωσε το ρεκόρ 22 ετών (Ιανουάριος 2004). Ισχυρά ήταν επίσης τα κέρδη για την Coca-Cola HBC και τη Cenergy Holdings.Τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί η Τράπεζα Κύπρου και η Optima bank. Αργότερα, μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, θα ακολουθήσει η Aegean. Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου σειρά έχουν ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY και η Austriacard Holdings. Το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας έχει ως εξής: Δευτέρα 17 Νοεμβρίου – ElvalHalcor, Lavipharm, Τρίτη 18 Νοεμβρίου – ΔΕΗ, Trade Estates, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου – Motor Oil, Cenergy, Quest, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου – CrediaBank, Κρι Κρι, Ideal, Alpha Trust Ανδρομέδα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Premia Properties.Στο μέτωπο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει η Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την αναθεώρησή της, η οποία ορίζει τη μείωση του ελάχιστου όρου αποδοχής στο 50% συν μία μετοχή, από 67% προηγουμένως. Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης δεν παρατείνει την περίοδο αποδοχής της, η οποία λήγει στις 17 Νοεμβρίου.Investor Day διοργανώνει σήμερα η Titan στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου η διοίκηση θα παρουσιάσει το νέο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του ομίλου με τίτλο «TITAN Forward 2029». Στόχοι για την περίοδο 2025-2029 είναι η ετήσια αύξηση πωλήσεων κατά 6%-8%, με την επιδίωξη να φτάσουν τα 4 δισ. ευρώ έως το 2029, η ετήσια αύξηση κερδών EBITDA κατά 11%-13% για να φτάσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2029, η αύξηση των βασικών κερδών ανά μετοχή (EPS) στα 5-6 ευρώ ανά μετοχή, αλλά και οι συνολικές αποδόσεις προς τους μετόχους ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.Αύριο (12/11) ξεκινά η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της Lamda Development, με τη διαδικασία να διαρκεί έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ το εύρος απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 3,80% και 4,10%.Η άρση του αδιεξόδου στην κυβερνητική χρηματοδότηση των ΗΠΑ έχει βελτιώσει το κλίμα στις διεθνείς αγορές. Η Γερουσία άναψε το «πράσινο φως» για τον τερματισμό του shutdown και πλέον το σχετικό νομοσχέδιο πρέπει να περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε περίπτωση που εγκριθεί κι από αυτό το σώμα, μετά θα σταλεί στον Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή.Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η προοπτική τερματισμού του μεγαλύτερου σε διάρκεια κυβερνητικού shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ έφερε ανακούφιση στους επενδυτές. Ωστόσο, οι πωλητές επανέρχονται στην αμερικανική αγορά, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται νέες πιέσεις, ειδικά όσες σχετίζονται με τον κλάδο του AI. Ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχωρούν κατά -0,2% και -0,5%, αντίστοιχα, ενώ ο Dow Jones κερδίζει +0,1%.Σε ανοδικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανεβάζοντας ταχύτητα όσο περνά η ώρα, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το «λουκέτο» της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +1,1%, ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,4%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +1,3% και ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο +0,9%.