Με αυτό το αυτοκίνητο σκοτώθηκε ο Ρώσος εκατομμυριούχος των crypto

νύχτα έξω από τη Μόσχα ήταν βροχερή, με την υγρασία να κάνει το οδόστρωμα γυαλιστερό και απρόβλεπτο. Στην άδεια λεωφόρο, η Lamborghini Urus επιτάχυνε με τον χαρακτηριστικό βρυχηθμό του twin-turbo V8 κινητήρα της, μια συμφωνία μηχανικής ισχύος που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Στα λίγα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν, η ταχύτητα ξεπέρασε τα 150 χλμ/ώρα και το θηριώδες SUV βγήκε εκτός πορείας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αυτοκίνητο χτύπησε στα κιγκλιδώματα, εκτινάχθηκε ανετράπη και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ο οδηγός ήταν ο 36χρονος Ρώσος εκατομμυριούχος των κρυπτονομισμάτων Αλεξέι Ντολγκίχ, έχοντας στο όχημα τρεις φίλους.