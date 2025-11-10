Με αυτό το αυτοκίνητο σκοτώθηκε ο Ρώσος εκατομμυριούχος των crypto
Η ταχύτητα μαγεύει, συγκλονίζει και αποκαλύπτει τη λεπτή γραμμή που χωρίζει την απόλαυση από τον κίνδυνο. Κάθε αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων δεν είναι απλώς μηχανή, αλλά μια ωμή έκφραση δύναμης, τεχνολογίας και ανθρώπινου πάθους για υπεροχή.
νύχτα έξω από τη Μόσχα ήταν βροχερή, με την υγρασία να κάνει το οδόστρωμα γυαλιστερό και απρόβλεπτο. Στην άδεια λεωφόρο, η Lamborghini Urus επιτάχυνε με τον χαρακτηριστικό βρυχηθμό του twin-turbo V8 κινητήρα της, μια συμφωνία μηχανικής ισχύος που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Στα λίγα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν, η ταχύτητα ξεπέρασε τα 150 χλμ/ώρα και το θηριώδες SUV βγήκε εκτός πορείας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αυτοκίνητο χτύπησε στα κιγκλιδώματα, εκτινάχθηκε ανετράπη και τυλίχτηκε στις φλόγες.
Ο οδηγός ήταν ο 36χρονος Ρώσος εκατομμυριούχος των κρυπτονομισμάτων Αλεξέι Ντολγκίχ, έχοντας στο όχημα τρεις φίλους.
