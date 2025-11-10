Η ελληνική εταιρία που έκανε το μπετόν τέχνη σε όλο τον κόσμο
Η Urbi et orbi μετατρέπει το σκυρόδεμα σε σύμβολο βιώσιμης και minimal αισθητικής δημιουργώντας αντικείμενα λιτά και σύγχρονα που «στέκονται» σαν έργα τέχνης
Ψυχρό, άψυχο, σκληρό. Κάπως έτσι θα περιέγραφε κανείς το μπετόν. Ένα αυστηρό υλικό που κατακλύζει τα σύγχρονα αστικά κέντρα και σπάνια του αναγνωρίζεται κάτι περισσότερο από την πρακτική φύση του. Στην Urbi et Orbi, όμως, μεταμορφώνεται σε κάτι απρόσμενα εκφραστικό: Σε ένα ζωντανό υλικό που δίνει πνοή σε μορφές, οι οποίες ισορροπούν ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και την τέχνη. Εδώ, το μπετόν απεκδύεται τη βαριά ταυτότητά του και μετατρέπεται σε κάτι ανάλαφρο, ένα μέσο χάρη στο οποίο η λιτότητα συναντά την αισθητική.
Έπιπλα, φωτιστικά, νιπτήρες, διακοσμητικά, αξεσουάρ από μπετόν κουβαλούν το ελληνικό DNA και το «ταξιδεύουν» σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε, αυτό μαρτυρά και η ίδια η επωνυμία Urbi et Orbi -η παπική ευλογία που ερμηνεύεται ως «στην πόλη (εννοείται της Ρώμης) και στην οικουμένη». Από την Ελούντα ως το Μιλάνο και από την Καλιφόρνια ως τη Φλάνδρα του Βελγίου, τα κομμάτια της φέρουν την αύρα της Μεσογείου σε κατοικίες, boutique ξενοδοχεία και διεθνείς εκθέσεις. Πάθος, αφοσίωση, τεχνογνωσία, επιμονή, αγάπη στη λεπτομέρεια: Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει διεθνώς και να υπογράφει συνεργασίες με καταξιωμένους ξένους σχεδιαστές και αρχιτέκτονες. Ο ιδρυτής της, Γιάννης Κυριακάκος, μίλησε στο Newmoney.gr για τη διαδρομή της εταιρίας, τις προκλήσεις, τη βιωσιμότητα και το μέλλον.
