VENERGY Maritime: Παρέλαβε το M/T ODYSSEAN – Το τρίτο δεξαμενόπλοιο στον στόλο μέσα σε λίγους μήνες
Ξεπερνούν τα 300 εκατ. δολάρια οι συνολικές επενδύσεις αναδεικνύοντας την εταιρεία στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ανεξάρτητους πλοιοκτήτες του κλάδου
Σε ακόμη ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης του στόλου της προχώρησε η VENERGY Maritime, μέλος του επιχειρηματικού ομίλου V GROUP, συμφερόντων Βύρωνα Βασιλειάδη. Πιο συγκεκριμένα, παρέλαβε το M/T ODYSSEAN, ένα σύγχρονο MR2 tanker ναυπηγημένο στην Κορέα το 2020. Πρόκειται για το τρίτο σύγχρονο δεξαμενόπλοιο που εντάσσεται, σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας το σταθερό επενδυτικό πρόγραμμα που έχει αναπτύξει η εταιρεία.
Συνολικά, οι επενδύσεις σε νέες ναυπηγήσεις και αγορές πλοίων ξεπερνούν τα 300 εκατ. δολάρια, τοποθετώντας τη VENERGY στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ανεξάρτητους πλοιοκτήτες του κλάδου.
Ο Βύρωνας Βασιλειάδης, Πρόεδρος του Ομίλου V Group, δήλωσε: «Η παραλαβή του M/T ODYSSEAN αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην εφαρμογή της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας. Επενδύουμε σε σύγχρονα πλοία που συνδυάζουν ποιότητα, απόδοση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα , στοιχεία που θεωρούμε κρίσιμα τόσο για την διατήρη του συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μας όσο και για την εξασφάλιση ισχυρών εσόδων σε μια αγορά που μεταβάλλεται εν μέσω διαρκών προκλήσεων.»
