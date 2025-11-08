ΟΟΣΑ: Σε υψηλά επίπεδα οι ροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα

Πρόκειται για:* τη συγχώνευση της γερμανικής Schenker, που παρέχει υπηρεσίες για τις μεταφορές με φορτηγά, με τη δανική DSV A/S που δραστηριοποιείται στον βιομηχανικό και μεταφορικό τομέα* τη συγχώνευση της αμερικανικής χαλυβουργίας US Steel Corp με την ιαπωνική Nippon Steel Corp και* την εξαγορά της γαλλικής Opella Healthcare Group SAS από την αμερικανική Clayton, Dubilier & Rice έναντι 11 δις. δολαρίων.Συνολικά, οι τρεις αυτές συμφωνίες αντιστοιχούσαν στο 11% της αξίας όλων των deals που ολοκληρώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2025.