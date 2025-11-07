ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν οι εξαγωγές, μειώθηκαν οι εισαγωγές τον Σεπτέμβριο
Στο εννεάμηνο οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,1% και οι εξαγωγές κατά 4,7%, με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται σε 24,41 δισ. ευρώ
Διψήφιο ποσοστό μείωσης κατέγραψε τον Σεπτέμβριο το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο ανήλθε σε 2,67 δισ. ευρώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,6%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4%.
Σε επίπεδο εννεαμήνου, το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε κατά 3,3% στα 24,41 δισ. ευρώ, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,1% και οι εξαγωγές κατά 4,7%.
Πιο αναλυτικά:
Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 6.921,4 εκατ. ευρώ (8.096,1 εκατ. δολάρια) έναντι 7.178,1 εκατ. ευρώ (7.948,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 187,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 201,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2024.
