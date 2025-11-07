Χρηματιστήριο: «Ασανσέρ» οι 2.000 μονάδες – Μάχη για να διατηρηθεί το θετικό πρόσημο στην εβδομάδα

Σε επιλεκτικές κινήσεις αρκούνται σήμερα οι traders στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να «ανεβοκατεβαίνει» συνεχώς τις 2.000 μονάδες. Στόχος είναι να κρατήσει επαφή με το συγκεκριμένο ορόσημο, αλλά και να μη βρεθεί κάτω από τις 1.995,20 μονάδες, οι οποίες θα καθορίσουν το εβδομαδιαίο πρόσημο. Ανασταλτικά λειτουργεί η επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές για μία πιθανή δυναμική αντίδραση στο εσωτερικό.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (7/11), ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,12% και διαπραγματεύεται στις 1.996 μονάδες. Σε περίπου 14 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 1.993,70 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.007,42 μονάδες.Στην περιοχή των 2.000 μονάδων παλινδρομεί το Χρηματιστήριο Αθηνών τις τελευταίες ημέρες. Χθες δεν κατάφερε να συγκρατηθεί πάνω από το εν λόγω σημείο στήριξης, ενώ σήμερα πρέπει να μην χάσει πάνω από -0,16% ώστε να αποφύγει τις απώλειες στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Κοντά στο +36% υπολογίζεται η απόδοση ΧΑ μέσα στο 2025.Απόψε η Scope Ratings ανακοινώνει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο. Ο γερμανικός οίκος βαθμολογεί την Ελλάδα με αξιολόγηση «BBB» και σταθερές προοπτικές (outlook). Μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, η αμερικανική Fitch -βαθμολογεί τη χώρα με «BBB-» και θετικό outlook- θα προβεί στην τελευταία αξιολόγηση για το 2025.Πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης η Alpha Bank δημοσίευσε τις οικονομικές επιδόσεις 9μήνου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των ανακοινώσεων για τις συστημικές τράπεζες. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά +44% σε σχέση με το περσινό εννεάμηνο. Η τράπεζα αναμένεται να καταβάλει προμέρισμα 111 εκατ. ευρώ από την τρέχουσα χρήση εντός του Δεκεμβρίου, ενώ έχει σχηματίσει στο 9μηνο πρόβλεψη ύψους 352 εκατ. ευρώ για διανομή μερίσματος. Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Aegean, η Τράπεζα Κύπρου και η Optima bank και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ακολουθούν ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY και η Austriacard.