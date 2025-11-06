Τζον Άρντιλ (Exxon Mobil): 5 έως 10 δισ. δολάρια η επένδυση για τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο
Η Exxon Mobil επενδύει στο Ιόνιο σε συνεργασία με Energean και Hellenic Energy - Ο σχεδιασμός για τις γεωτρήσεις θα ξεκινήσει το 2026‑2027, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Εxxon Mobil
Η Exxon Mobil, μαζί με τις Energean και Hellenic Energy συμφώνησαν για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο θαλάσσιο μπλοκ δυτικά της Ελλάδας, στο οποίο η Exxon Mobil θα λάβει ποσοστό 60% και θα γίνει διαχειρίστρια εταιρεία εφόσον οι ερευνητικές γεωτρήσεις είναι επιτυχείς. «Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επένδυσης» και βασιζόμαστε σε τρεις παράγοντες σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της Exxon Mobil Τζον Άρντιλ (Vice President of Global Exploration at ExxonMobil) στο περιθώριο της ενεργειακής συνόδου της P-TEC.
Όπως τόνισε στο περιθώριο της συνόδου, οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι:
1. Η αξιολόγηση της τεχνογνωσίας (intelligence/know‑how)
2. Οι εμπορικοί όροι, ήτοι το ποσό που επενδύει ο ενεργειακός κολοσσός
3. Η συνεργασία με την κυβέρνηση. Έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο μαζί συζητώντας για τα πραγματικά ζητήματα. Θα έχουμε διάλογo για αυτά την επόμενη εβδομάδα, υπογράμμισε ο κ. Άρντιλ.
«Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το στάδιο της έρευνας», υπογράμμισε ο Τζον Άρντιλ. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν με ερευνητικές γεωτρήσεις και η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου υπολογίζεται να γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2030.
Μάλιστα σε σχετική ερώτηση o κ. Άρντιλ επισήμανε ότι η απόφαση για τις γεωτρήσεις προβλέπεται τον επόμενο χρόνο, δηλαδή το 2026. Ο σχεδιασμός για τις γεωτρήσεις θα ξεκινήσει επίσης το 2026‑2027.
«Προγραμματίζουμε πολύ προσεκτικά» υπογράμμισε ο κ. Άρντιλ και πιθανότατα η επένδυση θα φτάσει τα 5 – 10 δισεκατομμύρια δολάρια, με χρονικό ορίζοντα 7 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2030. Από το 2030 μέχρι το 2035 ετιμάται ότι εάν είναι επιτυχείς οι έρευνες θα ξεκινήσει η παραγωγή. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη την αξιολόγηση ξεκαθάρισε ο Αντιπρόεδρος της Exxon Mobil. Τον επόμενο μήνα αναμένονται οι τελικές αποφάσεις. Εστιάζουμε κυρίως στο Block 2 με προγραμματισμό μέχρι το 2026.
Η Ελλάδα που μέχρι σήμερα έχει περιορισμένη παραγωγή πετρελαίου/αερίου επιδιώκει να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια και τη θέση της ως κόμβου μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Η είσοδος μιας μεγάλης εταιρείας όπως η Exxon Mobil με σημαντικό μερίδιο στο έργο δίνει ώθηση στις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα.
