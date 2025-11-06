Τζον Άρντιλ (Exxon Mobil): 5 έως 10 δισ. δολάρια η επένδυση για τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Η Exxon Mobil επενδύει στο Ιόνιο σε συνεργασία με Energean και Hellenic Energy - Ο σχεδιασμός για τις γεωτρήσεις θα ξεκινήσει το 2026‑2027, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Εxxon Mobil