Η αναγέννηση του χαρουπιού: Το superfood που γίνεται χρυσωρυχείο για τη λεκάνη της Μεσογείου
Η Ελλάδα ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής χαρουπιού στην ΕΕ το 2024 - Η εικόνα σε εισαγωγές και εξαγωγές
Έπειτα από πολλές δεκαετίες απαξίωσης μεταπολεμικά, το «ταπεινό» χαρούπι έχει επιστρέψει για τα καλά στη διατροφή των Ευρωπαίων, εξελισσόμενο σε ένα superfood-χρυσωρυχείο ειδικότερα για τα μεσογειακά κράτη, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Μάλιστα, η νέα έρευνα της IndexBox, δείχνει πως δεν πρόκειται για μια μόδα, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση στην ΕΕ αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική πορεία την επόμενη δεκαετία, με τον όγκο της αγοράς να φτάνει τους 140.000 τόνους έως το τέλος του 2035. Σε αξία, η αγορά αναμένεται να αυξηθεί με CAGR +4,1%, φτάνοντας τα 88 εκατ. δολάρια (σε ονομαστικές τιμές χονδρικής) κατά την ίδια περίοδο.
Στα δύσκολα χρόνια, όπως ο ισπανικός εμφύλιος, ή η Κατοχή στην Ελλάδα, οι άνθρωποι στρέφονταν στις άφθονες χαρουπιές, προκειμένου να επιζήσουν. Το χαρούπι καταναλωνόταν αλεσμένο ως αλεύρι ή βρασμένο ως σιρόπι και εξαιτίας των πολλαπλών θρεπτικών συστατικών του, έσωσε πολλούς ανθρώπους από την ασιτία. Για πολλά χρόνια, το χαρούπι απαξιώθηκε. Ενδεχομένως, επειδή είχε ταυτιστεί με την πείνα και τον πόλεμο.
