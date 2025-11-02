Χρηματιστήριο: Η επόμενη ημέρα μετά τη διόρθωση του Οκτωβρίου - «Έσπασε» το ιστορικό ανοδικό ράλι 11 διαδοχικών μηνών

Κλείσιμο

Στήριγμα στην αγορά επίσης δίνουν:

έβαλε «» στο ανοδικό σερί των, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά. Η αγορά τον μήνα που τελείωσε διόρθωσε σε ποσοστό 1,92%, ενώ στη διάρκεια των προηγούμενων 11 μηνών είχε καταγράψει κέρδησε επίπεδο βασικού δείκτη και κέρδηοι τράπεζες.Η υποχώρηση του, δεν αλλάζει τις θετικές προσδοκίες, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν κάποιες ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.στη νέα στρατηγική της έκθεσης για τις ελληνικές μετοχές διατηρεί θετική στάση για το ελληνικό χρηματιστήριο, τονίζοντας ότι παρά τη φετινή άνοδο, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου, ενόψει και της επικείμενης αναβάθμισης της χώρας σε «ανεπτυγμένη αγορά» τον Σεπτέμβριο του 2026.Παρά την έντονη άνοδο, τοεξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση 30-40% έναντι των δεικτών Stoxx 600 και MSCI EM, με δείκτη P/E 9,2 φορές και EV/EBITDA 7 φορές, γεγονός που αφήνει σημαντικό περιθώριο επανατιμολόγησης έως το 2026. Στις κορυφαίες επιλογές της είναι οι μετοχές με τιμές-στόχους:(48,10 ευρώ),(8,60 ευρώ),(71 ευρώ),(19,70 ευρώ),(32,70 ευρώ) και(20,50 ευρώ).Η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό και από την πορεία των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες έχουν «τρέξει» το ράλι από τοντου 2024.Παραμένει «ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η αμερικανική επενδυτική τράπεζακαι σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι, παρά το φετινό ράλι, περίπου 15% φθηνότερες από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με 7,7 φορές τα κέρδη τους (Ρ/Ε) και 1,1 φορές την λογιστική αξία τους (TBV), με απόδοση ιδίων κεφαλαίων () πάνω από 15%.Ανεβάζει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Bank of America και σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών τόσο σε δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία όσο και σε δείκτη κερδοφορίας.ωστόσο, μετά το εντυπωσιακό ράλι των μετοχών κατά 75% το 2025, εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις πλησιάζουν τα επίπεδα των αναπτυγμένων αγορών. Με βάση τις νέες εκτιμήσεις, ο κλάδος διαπραγματεύεται κατά μέσο όρο με P/E 8,1 φορές και P/TBV 1,1 φορές για το 2026, τιμές που προσεγγίζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο τηςπου ήταν υποβαθμισμένο από το 2013.Προσφάτως ο διεθνής οίκοςαναβάθμισε, για τον Σεπτέμβριο του 2026, την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets).Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών.- Το ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία διαθέτει τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια έναν «ελεύθερο διάδρομο» ανάπτυξης σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας. Η ελληνική οικονομία θα είναι και το 2025, μια από τις πρώτες σε ανάπτυξη στην Ε.Ε.