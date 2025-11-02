Ενεργειακό hub η Ελλάδα: Στην Αθήνα διακυβερνητική συνάντηση με συμμετοχή ΗΠΑ και 25 χωρών

Ώθηση στη στρατηγική τηςγια την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως κέντρου ενεργειακής τροφοδοσίας της ΝΑ Ευρώπης αναμένεται να δώσουν οι εργασίες της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (, που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ,ΕσωτερικώνΤην συνάντηση διοργανώνουν στις, το Υπουργείο Ενέργειας των, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τοπροκειμένου να συζητηθούν θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας, έργα υποδομής και επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή. Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί το business forum με συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων από τις χώρες της περιοχής και την δεύτερη η υπουργική συνάντηση η οποία θα εστιάσει «στο ρόλο του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, καθώς και τις στρατηγικές για αναβάθμιση των δικτύων και της ασφάλειας εφοδιασμού».Σημειώνεται ότι στηνσυμμετέχουν 24 ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ την πρωτοβουλία συντονίζει το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.Στους ομιλητές, εκτός από τους υπουργούς Ενέργειας των ΗΠΑ,και Περιβάλλοντος - Ενέργειαςπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι υπουργοί Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής ΔιακυβέρνησηςΕθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο υπουργός Ενέργειας της Λιθουανίας, ο υφυπουργός Ενέργειας της Ουκρανίαςο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗΗ συνεδρίαση πραγματοποιείται στην Αθήνα σε μια περίοδο που το περιβάλλον δημιουργεί παράθυρο ευκαιρίας για τη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσει την ενεργειακή, οικονομική και γεωπολιτική θέση της στην περιοχή. Βασική παράμετρος είναι η απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το τέλος του 2027, μέτρο που, εφόσον υιοθετηθεί από την ΕΕ δημιουργεί κενό εφοδιασμού στην περιοχή μεγάλο μέρος του οποίου μπορεί να καλύψει η χώρα μας μέσω των υποδομών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στηκαι τηνΣημαντικό ορόσημο αποτελεί επίσης η επιτυχής ολοκλήρωση της δημοπρασίας για δέσμευση της δυνατότητας εξαγωγής φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τη Ουκρανία μέσω του συστήματος αγωγών των χωρών της περιοχής. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από κοινού από τον ΔΕΣΦΑ και τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς της Βουλγαρίας (), της Ρουμανίας (), της Μολδαβίας () και της Ουκρανίας () την προηγούμενη Παρασκευή και στην επιτυχή έκβαση συνέβαλε η μείωση των τελών διέλευσης του αερίου στη διαδρομή.Την πρωτοβουλία των Διαχειριστών χαιρέτισε η Ουκρανική, η οποία συμμετείχε στη σχετική διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Θεωρούμε το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο ως έναν από τους βασικούς τρόπους διαφοροποίησης των ροών φυσικού αερίου προς την Ουκρανία και πιστεύουμε ότι οι ελληνικοί τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ βρίσκονται σε πολύ καλή θέση για να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία για έγχυση σε αποθήκες και κατανάλωση κατά τη χειμερινή περίοδο».