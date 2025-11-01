Ρεύμα: Αυξήσεις για τον Νοέμβριο ανακοινώνουν οι πάροχοι – Τα νέα, «ευέλικτα» τιμολόγια μπαίνουν στην αγορά
Ρεύμα: Αυξήσεις για τον Νοέμβριο ανακοινώνουν οι πάροχοι – Τα νέα, «ευέλικτα» τιμολόγια μπαίνουν στην αγορά
Η άνοδος στη χονδρεμπορική περνά στους λογαριασμούς των καταναλωτών – Πώς διαμορφώνεται ο νέος χάρτης των τιμολογίων με πράσινα, μπλε, πορτοκαλί και την καινούργια ευέλικτη κατηγορία
Ο Νοέμβριος μπαίνει με αυξημένες τιμές στο ρεύμα, καθώς η άνοδος στη χονδρική αγορά των τελευταίων μηνών περνά πλέον στους λογαριασμούς των καταναλωτών.
Οι προμηθευτές, έχοντας εξαντλήσει τα περιθώρια απορρόφησης, ετοιμάζονται να προσαρμόσουν τα τιμολόγιά τους προς τα πάνω, ενώ ακόμη και οι κυρίαρχοι παίκτες της αγοράς που τον περασμένο μήνα απορρόφησαν τις αυξήσεις δύσκολα, αυτή τη φορά θα συγκρατήσουν πλήρως την επιβάρυνση.
Τον Οκτώβριο η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 21%, φτάνοντας στα 112,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 92,77 ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τρίτο συνεχόμενο μήνα ανόδου.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποτυπωθεί άμεσα στα νέα πράσινα τιμολόγια που ανακοινώνονται σήμερα, με τις χρεώσεις να ανεβαίνουν πάνω από τα επίπεδα του Οκτωβρίου, όταν κυμάνθηκαν από 12,9 έως 22,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ στην Καλαμάτα - Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του
Η ιστορία των ΕΛΤΑ: Γιατί ο οργανισμός που ίδρυσε ο Καποδίστριας μοιάζει σήμερα με ασθενή σε ΜΕΘ
Ποια ήταν η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω, η βοσκοπούλα που έβλεπε οράματα με την Παναγία - Οι δουλειές, οι καταγγελίες και το τέλος
Οι προμηθευτές, έχοντας εξαντλήσει τα περιθώρια απορρόφησης, ετοιμάζονται να προσαρμόσουν τα τιμολόγιά τους προς τα πάνω, ενώ ακόμη και οι κυρίαρχοι παίκτες της αγοράς που τον περασμένο μήνα απορρόφησαν τις αυξήσεις δύσκολα, αυτή τη φορά θα συγκρατήσουν πλήρως την επιβάρυνση.
Τον Οκτώβριο η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 21%, φτάνοντας στα 112,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 92,77 ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τρίτο συνεχόμενο μήνα ανόδου.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποτυπωθεί άμεσα στα νέα πράσινα τιμολόγια που ανακοινώνονται σήμερα, με τις χρεώσεις να ανεβαίνουν πάνω από τα επίπεδα του Οκτωβρίου, όταν κυμάνθηκαν από 12,9 έως 22,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ στην Καλαμάτα - Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του
Η ιστορία των ΕΛΤΑ: Γιατί ο οργανισμός που ίδρυσε ο Καποδίστριας μοιάζει σήμερα με ασθενή σε ΜΕΘ
Ποια ήταν η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω, η βοσκοπούλα που έβλεπε οράματα με την Παναγία - Οι δουλειές, οι καταγγελίες και το τέλος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα