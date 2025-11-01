Ρεύμα: Αυξήσεις για τον Νοέμβριο ανακοινώνουν οι πάροχοι – Τα νέα, «ευέλικτα» τιμολόγια μπαίνουν στην αγορά

μπαίνει με αυξημένες τιμές στο ρεύμα, καθώς η άνοδος στη χονδρική αγορά των τελευταίων μηνών περνά πλέον στους λογαριασμούς των καταναλωτών.Οι προμηθευτές, έχοντας εξαντλήσει τα περιθώρια απορρόφησης, ετοιμάζονται να προσαρμόσουν τα τιμολόγιά τους προς τα πάνω, ενώ ακόμη και οι κυρίαρχοι παίκτες της αγοράς που τον περασμένο μήνα απορρόφησαν τις αυξήσεις δύσκολα, αυτή τη φορά θα συγκρατήσουν πλήρως την επιβάρυνση.Τονη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατάφτάνοντας σταανά μεγαβατώρα, απότον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τρίτο συνεχόμενο μήνα ανόδου.Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποτυπωθεί άμεσα στα νέα πράσινα τιμολόγια που ανακοινώνονται σήμερα, με τις χρεώσεις να ανεβαίνουν πάνω από τα επίπεδα του Οκτωβρίου, όταν κυμάνθηκαν απόέως