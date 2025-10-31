Ανοίγουν σήμερα οι πύλες για την 3η Thessaloniki Boat & Fishing Show
Συμμετέχει το σύνολο των κατασκευαστών και εισαγωγέων σκαφών αναψυχής
Αρχίζει σήμερα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 15:00 η ναυτική έκθεση «Σκάφος Ψάρεμα – Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025» στη Θεσσαλονίκη.
Η διοργάνωση φιλοξενείται στα HALL 13 & 15 της ΔΕΘ Helexpo, στην καρδιά της πόλης, απέναντι από την πλατεία ΧΑΝΘ και τον Λευκό Πύργο.
Συμμετέχει το σύνολο των κατασκευαστών και εισαγωγέων σκαφών αναψυχής, ενώ η φετινή συμμετοχή εκθετών ξεπερνά κάθε προηγούμενο.
Ελληνικά ναυπηγεία και μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες παρουσιάζουν νέα μοντέλα όλων των κατηγοριών — από φουσκωτά και ταχύπλοα μέχρι καμπινάτα σκάφη, ιδανικά για ναυτικό τουρισμό, ψάρεμα και επιχειρήσεις «rent a boat».
Η έκθεση πλαισιώνεται από μια πλήρη γκάμα ειδών αλιείας, εξοπλισμό υποβρύχιας αλιείας και ελεύθερης κατάδυσης, καθώς και προϊόντα για θαλάσσια σπορ και watersports. Εταιρείες χονδρικής, γνωστά καταστήματα λιανικής και κορυφαίοι κατασκευαστές συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.
Η έκθεση για τους λάτρεις της θάλασσας και τους επαγγελματίες εκμίσθωσης σκαφών
Η Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025 συγκεντρώνει πάνω από 200 εκθέτες από τον χώρο του σκάφους, της αλιείας, των watersports και του θαλάσσιου τουρισμού.
Για τους επαγγελματίες, προσφέρει το σημαντικότερο φθινοπωρινό ραντεβού του κλάδου, με στόχο τη δημιουργία νέων συνεργασιών και εμπορικών επαφών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.
Η Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025 είναι η ιδανική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να ανανεώσουν ή να επεκτείνουν τη γκάμα σκαφών τους, εξασφαλίζοντας έγκαιρα προμήθειες και συνεργασίες για τη σεζόν του 2026, μέσα σε ένα περιβάλλον ουσιαστικής ενημέρωσης και επαγγελματικής δικτύωσης.
Δείτε ποιοι συμμετέχουν εδώ
Παρουσιάσεις – Σεμινάρια – Θεματικές ενότητες
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, ναυτιλιακά ηλεκτρονικά και εξοπλισμό για κάθε θαλάσσια δραστηριότητα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια και παρουσιάσεις για την αλιεία, την υποβρύχια αλιεία, τα ηλεκτρονικά και τον θαλάσσιο τουρισμό.
Δείτε τα σεμινάρια εδώ
Περισσότερες πληροφορίες εδώ
