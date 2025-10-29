UBS: Καύσιμο για νέα άνοδο στη Wall Street τα εταιρικά κέρδη, η Fed και οι επενδύσεις σε AI
Η UBS επαναβεβαιώνει ότι το ράλι των αμερικανικών μετοχών έχει ακόμη δρόμο, καθώς οι τρεις βασικοί πυλώνες -κερδοφορία επιχειρήσεων, νομισματική πολιτική, επενδύσεις– κινούνται ταυτόχρονα θετικά. Στόχος για τον S&P 500 είναι οι 7.300 μονάδες έως τον Ιούνιο 2026, με την τεχνητή νοημοσύνη να ενισχύει το επενδυτικό story και το δολάριο να αποδυναμώνεται, σύμφωνα με το UBS House View – Daily Europe της 28ης Οκτωβρίου 2025.
Η ανάλυση της ομάδας του Mark Haefele, σημειώνει ότι τα νέα ιστορικά υψηλά της Δευτέρας στη Wall Street στηρίχθηκαν από αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας ενόψει συνάντησης Τραμπ-Σι και από τα στοιχεία πληθωρισμού, που αφήνουν περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Ιστορικά, όταν η αμερικανική οικονομία δεν βρίσκεται σε ύφεση και η Fed μειώνει επιτόκια, οι μέσες ετήσιες αποδόσεις του S&P 500 βελτιώνονται αισθητά – στοιχείο που ενισχύει το βασικό σενάριο για συνέχιση της ανόδου.
