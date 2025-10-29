UBS: Καύσιμο για νέα άνοδο στη Wall Street τα εταιρικά κέρδη, η Fed και οι επενδύσεις σε AI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
UBS Wall Street

UBS: Καύσιμο για νέα άνοδο στη Wall Street τα εταιρικά κέρδη, η Fed και οι επενδύσεις σε AI

H UBS «βλέπει» συνέχεια στο ανοδικό μομέντουμ των αμερικανικών μετοχών και θέτει τον πήχη για τον S&P 500 στις 7.300 μονάδες έως τον Ιούνιο του 2026

UBS: Καύσιμο για νέα άνοδο στη Wall Street τα εταιρικά κέρδη, η Fed και οι επενδύσεις σε AI
Νίκος Μελαχροινός
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η UBS επαναβεβαιώνει ότι το ράλι των αμερικανικών μετοχών έχει ακόμη δρόμο, καθώς οι τρεις βασικοί πυλώνες -κερδοφορία επιχειρήσεων, νομισματική πολιτική, επενδύσεις– κινούνται ταυτόχρονα θετικά. Στόχος για τον S&P 500 είναι οι 7.300 μονάδες έως τον Ιούνιο 2026, με την τεχνητή νοημοσύνη να ενισχύει το επενδυτικό story και το δολάριο να αποδυναμώνεται, σύμφωνα με το UBS House View – Daily Europe της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Η ανάλυση της ομάδας του Mark Haefele, σημειώνει ότι τα νέα ιστορικά υψηλά της Δευτέρας στη Wall Street στηρίχθηκαν από αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας ενόψει συνάντησης Τραμπ-Σι και από τα στοιχεία πληθωρισμού, που αφήνουν περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Ιστορικά, όταν η αμερικανική οικονομία δεν βρίσκεται σε ύφεση και η Fed μειώνει επιτόκια, οι μέσες ετήσιες αποδόσεις του S&P 500 βελτιώνονται αισθητά – στοιχείο που ενισχύει το βασικό σενάριο για συνέχιση της ανόδου.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί τα Eurofighter δεν φέρνουν την Άνοιξη για την υπεροπλία της Τουρκίας

Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές

Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων... πριν το Λούβρο - Ποια αριστουργήματα αγνοούνται ακόμη
Νίκος Μελαχροινός
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης