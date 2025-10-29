ΟΠΑΠ: Η «ακτινογραφία» της Eurobank Equities για την εξέλιξη του deal με την Allwyn
ΟΠΑΠ: Η «ακτινογραφία» της Eurobank Equities για την εξέλιξη του deal με την Allwyn

Οι επενδυτές συνεχίζουν να σταθμίζουν το νέο επενδυτικό story - Η χρηματιστηριακή διατηρεί την τιμή στόχο των 19,3 ευρώ, με τη συνολική αναμενόμενη απόδοση στο 13%

Αριστοτέλης Παππάς
Σε εξέλιξη είναι το rotation στον ΟΠΑΠ μετά το deal συγχώνευσής του με την Allwyn. Σε νέο report η Eurobank Equities κάνει λόγο για αλλαγή του «επενδυτικού αφηγήματος» (shifting narrative), ενώ για μετά τη συγχώνευση χαρακτηρίζει τον όμιλο ως μεγαλύτερο, πιο διαφοροποιημένο, αλλά συνάμα πιο περίπλοκο (harder to read).

Η χρηματιστηριακή εταιρεία διατηρεί τη σύσταση «Hold» (διακράτηση) και την τιμή-στόχο των 19,3 ευρώ για τη μετοχή του ΟΠΑΠ. Με βάση την τιμή κλεισίματος της 27ης Οκτωβρίου (18,4 ευρώ), το περιθώριο ανόδου καθορίζεται σε 4,9%. Σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη μερισματική απόδοση της τάξης του 8,1%, η συνολική αναμενόμενη απόδοση για τον όμιλο ανέρχεται σε 13%.

