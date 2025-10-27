Ο νέος ουρανοξύστης της JPMorgan στη Νέα Υόρκη είναι ένα μνημείο αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας

Ένας ουρανοξύστης 60 ορόφων, 423 μέτρων στην καρδιά της Νέας Υόρκης που κόστισε 3 δισ. δολάρια είναι κατασκευασμένος με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας από το κορυφαίο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners