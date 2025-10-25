Ψαλίδι στο «Εξοικονομώ» – Καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και 15.000 χαμένες κατοικίες
Ψαλίδι στο «Εξοικονομώ» – Καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και 15.000 χαμένες κατοικίες
Γραφειοκρατία και τεχνικές καθυστερήσεις στην αγορά αναγκάζουν το υπουργείο να μειώσει τον στόχο κατά 15.000 κατοικίες για τα προγράμματα που προκηρύχθηκαν από το 2021 έως το 2023
Η πολυδιαφημισμένη «πράσινη αναβάθμιση» των ελληνικών σπιτιών σκοντάφτει τελικά στα ίδια της τα θεμέλια.
Στην πράξη, το φιλόδοξο σχέδιο του «Εξοικονομώ» έχει βαλτώσει σε έναν λαβύρινθο γραφειοκρατίας, καθυστερήσεων και τεχνικών εμποδίων αναγκάζοντας το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ψαλιδίσει τον στόχο κατά 15.000 κατοικίες για τα προγράμματα που προκηρύχθηκαν από το 2021 έως το 2023.
Από τις 105.000 κατοικίες που είχαν υπολογιστεί να αναβαθμιστούν ενεργειακά, μόλις 90.000 θεωρούνται πλέον ρεαλιστικές να προχωρήσουν, και αυτές με το ζόρι. Σαφές δείγμα της δυσκολίας υλοποίησης είναι ότι το ΥΠΕΝ έχει ξεχειλώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για το «Εξοικονομώ» του 2021 έως τον επόμενο Φεβρουάριο, αυτό του 2023 έως τον Απρίλιο και το τρέχον «Εξοικονομώ» (2025) έως τον Μάιο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Στην πράξη, το φιλόδοξο σχέδιο του «Εξοικονομώ» έχει βαλτώσει σε έναν λαβύρινθο γραφειοκρατίας, καθυστερήσεων και τεχνικών εμποδίων αναγκάζοντας το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ψαλιδίσει τον στόχο κατά 15.000 κατοικίες για τα προγράμματα που προκηρύχθηκαν από το 2021 έως το 2023.
Από τις 105.000 κατοικίες που είχαν υπολογιστεί να αναβαθμιστούν ενεργειακά, μόλις 90.000 θεωρούνται πλέον ρεαλιστικές να προχωρήσουν, και αυτές με το ζόρι. Σαφές δείγμα της δυσκολίας υλοποίησης είναι ότι το ΥΠΕΝ έχει ξεχειλώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για το «Εξοικονομώ» του 2021 έως τον επόμενο Φεβρουάριο, αυτό του 2023 έως τον Απρίλιο και το τρέχον «Εξοικονομώ» (2025) έως τον Μάιο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα