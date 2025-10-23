Ταμείο Ανάκαμψης: Προς αντικατάσταση έργα 800 εκατ. ευρώ πριν τα τελευταία…194 «μέτρα»
Στόχος να μη χαθεί ευρώ από επιδοτήσεις - Σχέδια για μέγιστη αξιοποίηση και για δάνεια 17,5 δισ.
Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης εισέρχεται η χώρα, με το οικονομικό επιτελείο να δρομολογεί ανακατανομή έργων ύψους 800 – 900 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο αναθεώρησής του. Η ελληνική πρόταση αναμένεται να κατατεθεί στην Κομισιόν προς έγκριση αμέσως μετά την ολοκλήρωσή προς, που τοποθετείται στο τέλος προς ερχόμενης εβδομάδας.
Απόλυτος στόχος της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται στην αναθεώρηση, είναι να μη χαθεί ευρώ από το σκέλος των επιδοτήσεων και των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό από τις επιχειρήσεις τα δάνεια ύψους 17,5 δισ. ευρώ.
•28 ορόσημα για το 7ο αίτημα
•30 ορόσημα για το 8ο αίτημα
•136 ορόσημα για το 9ο αίτημα (που πιθανόν να υποβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2026)
Σχετικά με τα αιτήματα πληρωμής, η βασική επιδίωξη της Αθήνας είναι το 7ο αίτημα, ύψους 3,5 δισ. ευρώ (επιχορηγήσεις και δάνεια), να υποβληθεί το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.
Επιπλέον, το 6ο αίτημα πληρωμής από το σκέλος των δανείων (1,8 δισ. ευρώ) επιδιώκεται να υποβληθεί εντός του έτους. Εξετάζεται ακόμη το ενδεχόμενο το αίτημα για τα δάνεια της 7ης «δόσης» (1,8 δισ. ευρώ) να υποβληθεί μαζί με το 8ο αίτημα των επιδοτήσεων, τους πρώτους μήνες του 2026.
«Μαραθώνιος» με 194 ορόσημαΗ πορεία προς την τελική εκταμίευση ως το 2026 περιλαμβάνει την εκπλήρωση συνολικά 194 μέτρων (οροσήμων) που εκκρεμούν για τα επόμενα αιτήματα:
