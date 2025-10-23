ORA Kessaris: Η λάμψη του luxury retail και το «χρυσό» μέρισμα
ORA Kessaris: Η λάμψη του luxury retail και το «χρυσό» μέρισμα
Η οικογένεια Καίσαρη ενισχύει τη θέση της στην αγορά πολυτελείας, με την ORA Kessaris να παρουσιάζει άνοδο εσόδων και καθαρών κερδών
Συνεπής στις επιδόσεις και προσεκτικός στις κινήσεις του, ο όμιλος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας Καίσαρη συνεχίζει και φέτος με σταθερό ρυθμό σε μια αγορά που, αν και ωριμάζει, εξακολουθεί να διατηρεί υψηλές αποδόσεις. Με αιχμή την ORA Kessaris, τον κορυφαίο λιανέμπορο πολυτελών ρολογιών και κοσμημάτων στην Ελλάδα, η οικογένεια καταγράφει μια ακόμη χρονιά αυξημένων μεγεθών, επιλέγοντας παράλληλα να επιστρέψει σημαντικό μέρος των κερδών της στους μετόχους.
Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, η ORA Kessaris εμφάνισε για τη χρήση του 2024 άνοδο πωλήσεων κατά 17%, στα 18,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,43 εκατ. ευρώ, από 1,13 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, η ORA Kessaris εμφάνισε για τη χρήση του 2024 άνοδο πωλήσεων κατά 17%, στα 18,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,43 εκατ. ευρώ, από 1,13 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα