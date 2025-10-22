UniCredit: Κέρδη-ρεκόρ €2,63 δισ. και μέρισμα €2,2 δισ. – Ορσέλ: Υπόσχεται το «καλύτερο έτος στην ιστορία» της τράπεζας
UniCredit: Κέρδη-ρεκόρ €2,63 δισ. και μέρισμα €2,2 δισ. – Ορσέλ: Υπόσχεται το «καλύτερο έτος στην ιστορία» της τράπεζας
Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, με αυξημένα μερίσματα και μειωμένες προβλέψεις - Ο CEO διατηρεί στόχο ετήσιων κερδών 10,5 δισ. ευρώ
Η UniCredit ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο καθαρά κέρδη και έσοδα υψηλότερα των προβλέψεων των αναλυτών, προσφέροντας ώθηση στον διευθύνοντα σύμβουλο Αντρέα Ορσέλ, έπειτα από την αποτυχημένη προσπάθειά του να εξαγοράσει τη Banco BPM SpA.
Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,8% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 2,63 δισ. ευρώ, χάρη σε υψηλότερα μερίσματα από στρατηγικές συμμετοχές, χαμηλότερα κόστη λειτουργίας και μειωμένες προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας. Οι αναλυτές προέβλεπαν μείωση των κερδών στα 2,39 δισ. ευρώ.
Ο Ορσέλ, ο οποίος έχει αναγκαστεί να επικεντρωθεί στην οργανική ανάπτυξη της UniCredit, μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες εξαγοράς της Banco BPM στην Ιταλία και της Commerzbank AG στη Γερμανία, στηρίζεται πλέον στην αύξηση των προμηθειών και των εσόδων από αμοιβές, καθώς τα περιθώρια δανεισμού περιορίζονται λόγω των μειώσεων επιτοκίων.
«Είμαστε σε πορεία να παραδώσουμε το καλύτερο έτος στην ιστορία μας», δήλωσε ο Ορσέλ. «Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε βιώσιμη αξία για όλους τους μετόχους».
