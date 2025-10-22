Ξεχάστε το Λονδίνο που ξέρατε: Έσπασε το φράγμα των 9 εκατομμυρίων κατοίκων
Ξεχάστε το Λονδίνο που ξέρατε: Έσπασε το φράγμα των 9 εκατομμυρίων κατοίκων
Τι σημαίνει αυτό για το δημογραφικό μείγμα, την αγορά ακινήτων και την καθημερινή ζωή των κατοίκων
Η είδηση είναι απλή αλλά βαρύνουσας σημασίας: τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο συνολικός πληθυσμός του Λονδίνου έχει διαβεί το ορόσημο των 9 εκατομμυρίων κατοίκων. Πρόκειται για μία στροφή που κλείνει (οριστικά;) το κεφάλαιο συρρίκνωσης μετά την πανδημία του COVID-19 και ανοίγει ένα καινούργιο για την ανάπτυξη, αλλά και τις πιέσεις που αυτή δημιουργεί.
Εδώ και χρόνια, βέβαια, το Λονδίνο έχει πάψει να είναι ένας μονολιθικός πληθυσμός λευκών Άγγλων και Αγγλίδων. Πρόκειται για ένα μωσαϊκό που αλλάζει ταχύτατα. Η απογραφή του 2021 και τα επεξηγηματικά δεδομένα του ONS δείχνουν ότι η πόλη παραμένει η πιο εθνοτικά πολύμορφη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περίπου το 53,8% των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής (metropolitan London) δήλωσαν λευκή ταυτότητα στο σύνολο, αυτό δείχνει ότι η πλειοψηφία παραμένει, αλλά είναι ισχνή. Σημαντικά τμήματα του πληθυσμού, που υπολογίζονται σε πάνω από 40% συνολικά, ανήκουν σε ομάδες με καταγωγή ασιατική, αφρικανική, αφροκαραϊβική και, φυσικά, μεικτής.
