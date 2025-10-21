ΙΕΛΚΑ: Το ελληνικό καλάθι στα σούπερ μάρκετ είναι φθηνότερο από Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία και Ρουμανία

Συγκρίθηκαν οι τιμές σε συνολικά 40 κατηγορίες προϊόντων και σε πάνω από 6.000 τιμών σε 44 διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις οκτώ χώρες