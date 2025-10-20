Ο Αλέξης και το… μπαλέτο του, οι αγροτικές γρατζουνιές (και βάλε…) στην επαρχία, το μέρισμα του Holterman, το ματς Προκοπίου-Μάριου και η επίθεση ΔΕΗ στην Cosmote
Χαίρετε, μιας και δεν συμβαίνει προς ώρας κάτι συγκλονιστικό στην εν Ελλάδι τρέχουσα ειδησεογραφία θα ξεκινήσω με μια ατάκα που διάβασα του Λαζοπούλου, ο οποίος ερωτώμενος αν καλοβλέπει την «επιστροφή» Τσίπρα στα τεκταινόμενα είπε ότι «το θέμα με τον Τσίπρα δεν ήταν αυτός αλλά… τα μπαλέτα» εννοώντας ότι ο Τσίπρας απέτυχε λόγω κόμματος, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ
Μάλιστα, απλώς να σημειώσω ότι κανείς ποτέ δεν έχει πάει στα μπουζούκια για να δει τα μπαλέτα αλλά τον τραγουδιστή ή την τραγουδίστρια άντε να πάει κανένας μερακλής για τις δεύτερες «φωνάρες» αλλά έως εκεί. Γι' αυτό άλλωστε και ο Τσίπρας μάλλον προσφεύγει στο τρικ της «λίστας υποψηφίων» για να μην αλλάξουν ταμπέλα οι τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και βάλουν το όνομα του νέου κόμματος του Τσίπρα. Τέλος πάντων στον πέραν της ΝΔ χώρο το ερώτημα είναι αν τελικώς θα αποφασίσει η Καρυστιανού να κάνει κόμμα ή λίστα αλά Τσίπρα γιατί σήμερα μετράται από τους δημοσκόπους πάνω από όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, αλλά δυνητικά.
H επιμονή στο 5Χ5
-Στη Σλοβενία για τη σύνοδο των χωρών της Μεσογείου θα είναι σήμερα ο Κ.Μ και αναμένεται, μεταξύ άλλων, να παρουσιάσει στους ηγέτες και την πρότασή του για ένα σχήμα 5Χ5 με Ελλάδα-Κύπρο-Τουρκία-Αίγυπτο-Λιβύη που ανέφερε στη Βουλή. Παρά τα ελληνοτουρκικά τζαρτζαρίσματα του ΣΚ, ο Κ.Μ ούτε τυχαία το είπε, ούτε τυχαία το επαναφέρει. Καταλαβαίνει και αυτός ότι το πνεύμα των Αμερικανών αυτή την περίοδο -μετά και τη συμφωνία για τη Γάζα- είναι η επίλυση διαφορών. Και ακόμα και αν κανείς δεν έχει υπερβολικές προσδοκίες, ο Κ.Μ θέλει να εκπέμψει στο ίδιο μήκος κύματος με τον Τραμπ.
Ραντεβού στο Πεντάγωνο;
-Αρκετά έχουν γραφτεί για τη σχέση Κ.Μ-Δένδια, είδα μέσα στο ΣΚ και τον εκπρόσωπο Μαρινάκη να λέει ότι «τα ΜΜΕ είδαν διαφορά θέσεων για το θέμα Ρούτσι, αν και δεν υπήρχε». Ε, κάτι υπήρχε αν και δεν πήρε διάσταση, λέω εγώ. Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει να συντηρείται στη δημοσιότητα αυτό το κλίμα περί κόντρας και διαφοροποίησης, νομίζω ούτε και ο ίδιος ο Δένδιας. Γι' αυτό και θεωρείται πιθανό να δώσει το παρών στο Πεντάγωνο, στην τελετή για τη νέα όψη του κτιρίου δια χειρός του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου που θα γίνει αμέσως μετά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στις 29 του μήνα. Και βεβαίως την προηγούμενη μέρα οι δυο τους θα είναι μαζί και στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης.
Οι αγρότες και τα focus
-Δεν είναι τυχαίες οι αντιδράσεις πολλών βουλευτών για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επιδοτήσεων. Μαθαίνω ότι και από τα focus groups που πήρε το Μ.Μ βλέπει ένα σημαντικό «γρατζούνισμα» στην περιφέρεια. Σκεφτείτε δηλαδή ότι, αν η ΝΔ παίρνει 30% στην εκτίμηση ψήφου, το 33% είναι στο Λεκανοπέδιο και το 27% εκτός Αττικής, δηλαδή κατά βάση στην περιφέρεια και σε πολλές αγροτικές περιοχές. Προφανώς στην κυβέρνηση προσδοκούν ότι το κλίμα θα αλλάξει τις επόμενες εβδομάδες, όταν πέσουν λεφτά, αλλά αυτό προϋποθέτει μια συμφωνία με την Κομισιόν που ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
Με το buy back παρά πόδα...
-Με αγωνία περιμένουμε το σημερινό άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς μετά το ξεπούλημα της Παρασκευής. Ο γενικός δείκτης έχασε το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς έπεσε στα 135,9 δισ. ευρώ και καταγράφηκε η 5η διαδοχική πτωτική εβδομάδα με αυξημένη κατά +40,5% την μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στα 318,3 εκατ. ευρώ. Οι 2.135 μονάδες που κατέκτησε πρόσκαιρα ο γενικός δείκτης προς το παρόν αποδείχθηκαν οφθαλμαπάτη. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται τώρα; Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για αντιστροφή της τάσης και μετακινήσεις θεσμικών κεφαλαίων από την ΕΕ στις ΗΠΑ καθώς επίσης ενόψει αναβάθμισης ΧΑ ακούγεται πως μεταφέρονται και κάποιες θέσεις προς την Πολωνία. Στον αντίποδα όμως, πρέπει να σημειώσουμε πως στο sell off της Παρασκευής, το ΧΑ βρήκε στηρίγματα στην Coca Cola 3E (+3,09% στα 40,72€) στον ΟΠΑΠ ( +1,64% στα 17,97) ενώ βοήθησαν το ΔΑΑ, τα δύο διυλιστήρια, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και η ΜΕΤLEN που σταθεροποιείται. Το ζητούμενο τώρα είναι να ενεργοποιηθεί ο Τραπεζικός κλάδος και προς την κατεύθυνση αυτήν έχουμε εξελίξεις, καθώς και οι τέσσερις συστημικές έχουν ενεργοποιήσει τα προγράμματα buy back. Ειδικά για τον ΟΠΑΠ, όσο περνούν οι μέρες όλο και γίνεται περισσότερο αντιληπτό το μέγεθος του deal με την Allwyn και οι προοπτικές που δημιουργεί. Για αυτό και ο ΟΠΑΠ απέδρασε με κέρδη στην εξαιρετικά δύσκολη για το Χ.Α συνεδρίαση της Παρασκευής, ανακόπτοντας το καθοδικό σερί τεσσάρων ημερών, που είχε οδηγήσει τη μετοχή από το ρεκόρ 16ετίας των 21 ευρώ στο χαμηλό εξαμήνου των 17,3 ευρώ. Ο τζίρος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με συναλλαγές κοντά στα 43 εκατ. ευρώ και όγκο περίπου 2,43 εκατ. τεμαχίων. Επίσης πέρασε ένα mega πακέτο συνολικής αξίας 18,29 εκατ. ευρώ. Αφορούσε σε 1,04 εκατ. τεμάχια και άλλαξε χέρια έναντι 17,6 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με discount 2% σε σχέση με το κλείσιμο στα 17,97 ευρώ. Σε 14,5% ανέρχονται τα κέρδη του τίτλου φέτος, αλλά πλέον απέχει 13% από τα υψηλά έτους. Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου υπολογίζεται σε 6,65 δισ. ευρώ.
Καλά Χριστούγεννα Mr. Holterman
-Κι επειδή ξεκινήσαμε με τη δύσκολη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής να συνεχίσω στο ίδιο μοτίβο, λέγοντας πως νωρίς το πρωί της Παρασκευής, η ΕΛΛΑKΤΩΡ ανακοίνωσε ξαφνικά την πιο γρήγορη μερισματική απόδοση που είδε το ελληνικό χρηματιστήριο φέτος. Διανομή 0,50 ευρώ ανά μετοχή από τη φετινή χρήση (2025) που δεν έχει καν κλείσει. Συνολικό ποσό: 174,1 εκατ. ευρώ. Αποκοπή 22 Δεκεμβρίου. Πληρωμή 31 Δεκεμβρίου. Καλά Χριστούγεννα στους μετόχους. Την Παρασκευή η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+13,74%) ανέβηκε στα €1,49. Με βάση τη σημερινή τιμή εκκίνησης η μερισματική απόδοση φτάνει το 33,56%. Μετά την αποκοπή του μερίσματος η μετοχή θα αξίζει λιγότερο από €1 και το ερώτημα φυσικά είναι πώς θα κινηθεί αμέσως μετά. Από τον Ιούλιο 2024, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει μοιράσει συνολικά 470 εκατ. ευρώ: Τον Ιούλιο διένειμε €174 εκατ. και το πρώτο τρίμηνο του ’25 άλλα €296 εκατ. Η χρονιά θα κλείσει με τη διανομή €174 εκατ. Ο Χένρι Χόλτερμαν της Reggeborgh μετατρέπει assets σε cash και τα μετρητά σε μερίσματα. Προφανώς πιστεύει ότι το κεφάλαιο αξιοποιείται καλύτερα από τους μετόχους παρά κλειδωμένο σε θυγατρικές.
Νέο «ματς»: Προκοπίου κατά Ηλιόπουλου και Ηλιόπουλος κατά Προκοπίου
-Υπό κανονικές συνθήκες, αύριο το πρωί θα συνεδρίαζε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου για να ανοίξει τις οικονομικές προσφορές, με την ελπίδα ότι τέλος Οκτωβρίου, θα είχε ανακοινωθεί ο πλειοδότης επενδυτής για το Λιμάνι του Λαυρίου. Οι ενστάσεις ωστόσο που κατέθεσαν, η Olympic Marina εναντίον της Jet Plan Shipping CΟ αλλά και του εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου της Seajets εναντίον του Γ. Προκοπίου, μπλοκάρουν τη διαδικασία, επομένως η απόφαση για το ποιος θα ελέγχει το Λιμάνι του Λαυρίου για τα επόμενα 36 χρόνια, μετατίθεται για του χρόνου. Υπενθυμίζεται, ότι στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού συμμετείχαν 5 επενδυτικά σχήματα: Η Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – CELESTYAL. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μεταξύ άλλων, διαχειρίζεται το εμπορικό τμήμα του λιμένος Καβάλας, ενώ η Celestyal είναι ένας από τους κύριους χρήστες κρουαζιέρας του λιμένος Λαυρίου. Η Κοινοπραξία ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. – BEAUFORT SEA SHIPPING CORPORATION – NEWSPHONE HELLAS S.A., στην οποία ανήκει η Levante Ferries. Η Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. – CRUISE TERMINAL INVESTMENT LIMITED SARL. Δηλαδή η κοινοπραξία του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου που διαχειρίζεται την Olympic Marine στο Λαύριο και της CRUISE TERMINAL INVESTMENT LIMITED SARL του ναυτιλιακού κολοσσού της MSC, η οποία έχει εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον για το Κατάκολο. Η ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD με τη JET PLAN SHIPPING CΟ του εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου της Seajets.
Η ΔΕΗ επιτίθεται στην Cosmote
-Κλιμακώνεται η κόντρα μεταξύ των παρόχων ενέργειας και τηλεφωνίας για να κερδίσουν περισσότερους πελάτες. Κεντρική στρατηγική είναι η πολύ επιτυχημένη συνταγή των συνδυαστικών υπηρεσιών, η οποία ενισχύεται με όσο το δυνατόν περισσότερες προσφορές προς τους συνδρομητές - πελάτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός μεταξύ ΔΕΗ και ΟΤΕ με την πρώτη να κινείται επιθετικά στο κομμάτι της διάθεσης πακέτων οπτικής ίνας και τον δεύτερο να φέρνει μπροστά τις συνέργειες με την Telekom και με το MagentaONE καθώς και άλλες υπηρεσίες όπως παραγγελίες φαγητού, εκπτωτικά κουπόνια για αγορές, επιπλέον χρηματική αξία σε ανανεώσεις καρτοκινητών, δωρεάν λεπτά ομιλίας κ.α. Από την πλευρά της η ΔΕΗ πιέζει με το δικό της οικοσύστημα συνεργιών και προσφορών, όπως αποτυπώνεται στο πακέτο για ρεύμα myHomePlan που δίνει 6 μήνες δώρο συνδρομή στη πλατφόρμα Disney+, έκπτωση σε family ναύλο & μίλια Miles+Bonus από την AEGEAΝ, έκπτωση για αγορά μικροσυσκευών από τον Κωτσόβολο και κουπόνι κάθε μήνα για 12 μήνες για παραγγελίες από το efood. Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ FiberGrid μετά το αρχικό λανσάρισμα τριών πακέτων για οπτική ίνα στο σπίτι που εμπορικά κινούνται με πολύ καλό ρυθμό και ταρακούνησαν τον ΟΤΕ έχοντας πολύ ανταγωνιστική τιμή (17,90 ευρώ για διετή διάρκεια και 500άρα γραμμή), εμπορικά συνεχίζει το κυνήγι πελατών. Προχθές Σάββατο εμπορικοί της συνεργάτες πήγαιναν πόρτα πόρτα σε γειτονιές της Αθήνας όπου έχει περάσει οπτική ίνα η ΔΕΗ και προωθούσαν τις υπηρεσίες της εταιρείας. ΥΓ: Επ' ευκαιρία επειδή ήρθε ο λόγος για οπτική ίνα καλό θα ήταν οι πάροχοι να συστήσουν στους εργολάβους τους που αναλαμβάνουν να σκάψουν για οπτική ίνα ή να περάσουν εναέρια καλώδια να κάνουν καλύτερη δουλειά γιατί τα παράπονα για προχειροδουλειές στην εγκατάσταση είναι πολλά, ενώ κάποια συνεργεία έχουν παρατήσει τα τεράστια ξύλινα καρούλια με τα καλώδια σε διάφορα σημεία των περιοχών από όπου πέρασαν.
Το Investor day του Γ. Στάσση
-Αφού ανοίξαμε το κεφάλαιο ΔΕΗ να σημειώσω πως οι πληροφορίες είναι ότι θα παρουσιάσει καλά αποτελέσματα Β' τριμήνου, ενώ η διοίκηση της επιχείρησης έχει δεσμευτεί να διανείμει από τη φετινή χρήση μέρισμα 0,70 ευρώ. Επιπλέον ο Γ. Στάσσης ετοιμάζεται για το Investor day της ΔΕΗ που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 4 Νοεμβρίου. Σε αυτό, θα παρουσιαστεί το νέο business plan για την περίοδο 2026- 2028 και αναμένεται να δοθεί βελτιωμένο guidance. Στην αγορά ψιθυρίζονται διάφορα και για τη μετοχή της ΔΕΗ που έχει «γκαστρώσει» τους μετόχους στο επίπεδο των 14 ευρώ. Μετά από τόση συσσώρευση, προσδοκούν ανοδική κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα και ίσως το Investor day να είναι ο καταλύτης.
Το καλώδιο και το… κεφαλοκλείδωμα του Μάκη Κεραυνού
-Πολύ καλά διαβασμένος εμφανίστηκε, ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν στην τηλεδιάσκεψη που είχε την περασμένη Πέμπτη με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Κύπριο ομόλογό του Γιώργο Παπαναστασίου για το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου. Όσοι γνωρίζουν τη συζήτηση μεταφέρουν ότι ο Γιόργκενσεν είχε μελετήσει εξονυχιστικά τον φάκελο και δεν μάσησε τα λόγια του. Επικαλέστηκε ακόμη και δημοσιεύματα που αμφισβητούσαν τη σύμπνοια των δύο πλευρών, ρωτώντας κατ’ επανάληψη αν Αθήνα και Λευκωσία θέλουν πραγματικά την ολοκλήρωση του έργου. Η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά (παρά τις φιλότιμες προσπάθειες να σπάσει ο πάγος) μετά και τις δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη περί «εκβιασμών» από τον φορέα υλοποίησης του έργου. Τις οποίες ακολούθησαν λίγα 24ωρα μετά οι αναφορές του Κύπριου υπουργού οικονομικών Μάκη Κεραυνού που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε ψέματα σε σχέση με τις μελέτες βιωσιμότητας του έργου υποστηρίζοντας ότι είναι σε γνώση του ελληνικού υπουργείου. Τώρα, και οι δύο πλευρές προσπαθούν να χαμηλώσουν τους τόνους, με τον Γιόργκενσεν να σχεδιάζει νέα τηλεδιάσκεψη τις επόμενες ημέρες και την κυπριακή πλευρά να βλέπει ως μοναδικό σωσίβιο του έργου την ουσιαστική παρέμβαση της ευρωπαϊκής επιτροπής και της ίδιας της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παρά τη ρητορική συνεννόησης, στη Λευκωσία οι αντιστάσεις επιμένουν. Λέγεται, μάλιστα, ότι στο κυπριακό υπουργείο Οικονομικών έχει διαμορφωθεί μια συμπαγής ομάδα, πέραν του ίδιου του υπουργού Μάκη Κεραυνού, που αντιδρά στην εκταμίευση των 25 εκατ. ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ. Η θέση τους είναι πως η Κύπρος δεν πρέπει να πληρώσει πριν βγουν τα πλοία στο Αιγαίο και επανεκκινήσουν οι έρευνες βυθού -ένα μήνυμα που έχει ήδη φτάσει στην Κομισιόν. Όπως το έθεσε με νόημα γνώστης του παρασκηνίου: «Ακόμα κι αν κάνουν… κεφαλοκλείδωμα στον Μάκη Κεραυνό και τον πείσουν να υπογράψει, πάλι κάπου αλλού θα σκαλώσει το θέμα. Δεν θέλουν πραγματικά το έργο – και θα βρουν τρόπο να το τορπιλίσουν».
Τράπεζα Πειραιώς: Πήρε το Οκ (με τη δεύτερη) του υπουργείου Πολιτισμού
-Στο μέτωπο της Πειραιώς και σε μια εξέλιξη που κάνει ένα βήμα πιο μπροστά το δύσκολο… project των αδειοδοτήσεων στο πλαίσιο της μεγάλης ανάπλασης που επιχειρείται στην «καρδιά» της Αθήνας για την στέγαση των υπηρεσιών της τράπεζας στο γνωστό συγκρότημα επί των οδών Κοραή και Σταδίου (σ.σ. στο πλαίσιο και της συμφωνίας- πλαίσιο με τη DIMAND που «τρέχει» το έργο) και σε όμορα κτίρια, ιδιοκτησίας της Πειραιώς, όπως το Μέγαρο Σερπιέρη. Για το τελευταίο, το υπουργείο Πολιτισμού άναψε το «πράσινο φως» εγκρίνοντας την «επικαιροποιημένη μελέτη ενίσχυσης του κτηριακού συγκροτήματος του Μεγάρου Σερπιέρη, χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, επί των οδών Πανεπιστημίου 23 και Εδουάρδου Λω», αλλά και τη «μελέτη εφαρμογής σωστικών επεμβάσεων συντήρησης στα διατηρητέα στοιχεία του Μεγάρου». Να θυμίσει εδώ η στήλη ότι η πρώτη μελέτη είχε απορριφθεί τον περασμένο Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία του εγχειρήματος όταν πρόκειται για τέτοιου είδους κτίρια.
Μεγαλώνει η δύναμη πυρός της JP Morgan στην Αθήνα
-Περισσότεροι από 120 εργαζόμενοι θα στεγάζονται, μέχρι τον Δεκέμβριο, στα νέα υπερσύγχρονα, τριώροφα γραφεία της JP Morgan, στη Φιλοθέη. Στόχος της διοίκησης είναι, μέχρι τον Μάρτιο, ο αριθμός των εργαζομένων να αυξηθεί σε 150, αφού εκεί έχει δημιουργηθεί το νέο Payments Innovation Lab με 50 εργαζόμενους, ειδικούς σε προϊόντα πληρωμών και μηχανικούς. Το Εργαστήριο Καινοτομίας Πληρωμών θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτογράφησης που σχετίζονται με συστήματα πληρωμών. Το Payments Innovation Lab είναι μονάδα R&D, που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής όπως το blockchain. Επιπλέον στη Φιλοθέη φιλοξενούνται οι Διευθύνσεις Εμπορικής & Επενδυτικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, καθώς και άλλες εταιρικές λειτουργίες.
Γιατί βιάζεται η Sarantis
-Την περασμένη Παρασκευή, μέσα την Αθηναϊκή χρηματιστηριακή καταιγίδα η μετοχή της Sarantis ξεχώρισε με θετικό πρόσημο και κράτησε την κεφαλαιοποίησή της πάνω από τα 848 εκατ. ευρώ. Την ερχόμενη Πέμπτη, βιάζεται να ανακοινώσει αποτελέσματα 9μήνου και οι προσδοκίες της αγοράς εντοπίζονται στο αν θα έχει καταφέρει να διατηρήσει τον ρυθμό +20% αύξησης της καθαρής κερδοφορίας που στο 6μηνο πλησίαζε τα €30 εκατ. Το μυστικό του Ομίλου κρύβεται όχι τόσο στην αύξηση των πωλήσεων αλλά στην αλλαγή του προϊοντικού μείγματος και τη λειτουργική αποδοτικότητα. Προφανώς πολλές ερωτήσεις θα δεχθεί η διοίκηση για την πορεία των πωλήσεων στην ανταγωνιστική και ιδιαίτερα δύσκολη -λόγω δασμών- Αμερικανική αγορά. Ο όμιλος ολοκληρώνει φέτος ένα επενδυτικό σχέδιο 34,5 εκατ. ευρώ, με €15 εκατ. για τη μονάδα ανακύκλωσης πλαστικού στην Πολωνία και €7 εκατ. για το εργοστάσιο Οινοφύτων που προσπαθεί να ανταποκριθεί στην ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση σε καλλυντικά δέρματος. Αν την ερχόμενη Πέμπτη, η διοίκηση επιβεβαιώσει τις προβλέψεις για λειτουργικά κέρδη στα €92 εκατ. και με την προϋπόθεση ότι ο τραπεζικός δανεισμός διατηρείται κάτω από €40 εκατ., τότε η αισιοδοξία των αναλυτών μπορεί να έχει βάση.
Η σύσκεψη στο Μ.Μ για τη ναυτιλία
-Στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) δεν συνηθίζονται εντάσεις. Ωστόσο, η πρόσφατη συνεδρίαση για το νέο NET ZERO Framework -το φιλόδοξο σχέδιο μηδενισμού των εκπομπών αερίου στη ναυτιλία- εξελίχθηκε σε μια από τις πιο τεταμένες στην ιστορία του Οργανισμού. Το σχέδιο, που είχε τη στήριξη και της ΕΕ προέβλεπε αυστηρά χρονοδιαγράμματα, βαρύ οικονομικό αποτύπωμα και ποινές για τα πλοία που δεν θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα χωρίς αυτά να υπάρχουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πρώτη στιγμή, στάθηκαν απέναντι στον ΙΜΟ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ανοιχτά ότι θεωρεί το πλαίσιο αντιαναπτυξιακό και αποικιακού χαρακτήρα, καθώς θα επέβαλλε, στην ουσία, έναν φόρο στα πλοία χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα καύσιμα στην αγορά. Η Ουάσιγκτον, που διαθέτει τεράστια παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου (LNG) και βλέπει σε αυτό βασικό μοχλό της ενεργειακής της διπλωματίας, είχε κάθε λόγο να αντιδράσει. Σε αυτό το περιβάλλον, η απόφαση της Ελλάδας να απέχει από την ψηφοφορία -μαζί με την Κύπρο, ενώ η Μάλτα τελικά υπαναχώρησε- δεν ήταν απλώς μια τεχνική διαφοροποίηση από τη γραμμή της Ε.Ε. Ήταν μια προσεκτικά μελετημένη επιλογή με γεωπολιτική και οικονομική διάσταση. Το παρασκήνιο, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, κορυφώθηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος. Η ελληνική πλευρά διαπίστωσε αδυναμίες στα χρονοδιαγράμματα, άδικη μεταχείριση του LNG -ενός καυσίμου-γέφυρας για τη μετάβαση στη μηδενική εκπομπή- και δυσανάλογες κυρώσεις για τη ναυτιλία, έναν κλάδο που στηρίζει πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Στην ουσία, η Αθήνα επέλεξε να προστατεύσει έναν τομέα όπου διαθέτει παγκόσμια πρωτοκαθεδρία: η Ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει το 21% του παγκόσμιου στόλου, το 33% των δεξαμενόπλοιων και πάνω από το 25% του στόλου LNG. Πέρα όμως από την οικονομική λογική, υπάρχει και στρατηγικό αποτύπωμα. Οι σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ βρίσκονται στο πιο πυκνό σημείο τους εδώ και δεκαετίες: από τις ενεργειακές υποδομές στη Ρεβυθούσα, την Αλεξανδρούπολη και ακολουθεί ο Βόλος, μέχρι τις επενδύσεις της Chevron σε ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Το LNG των ΗΠΑ μεταφέρεται από ελληνόκτητα πλοία, ενισχύοντας τη θέση της χώρας ως ενεργειακού κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα επέλεξε να μην εγκλωβιστεί σε αποφάσεις που θα υπονόμευαν τα εθνικά της συμφέροντα και να χαράξει πορεία σύμφωνη με τη δική της ναυτιλιακή και ενεργειακή ισχύ. Μια στάση που συνδυάζει ρεαλισμό, διπλωματική ακρίβεια και γεωπολιτική διορατικότητα.
Ο καπετάν Παναγιώτης (Τσάκος) και οι αιχμές για την Ακαδημία Αθηνών
-Σε μία από τις σπάνιες τον τελευταίο καιρό ομιλίες-τοποθετήσεις του ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος αναφέρθηκε, στο πλαίσιο του συνεδρίου European ShortSea Network που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στη μιζέρια που χαρακτηρίζει την αντιμετώπιση που έχει η ελληνική ναυτιλία αν και είναι ο ένας από τους δύο πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και ένα ισχυρότατο διπλωματικό χαρτί στα χέρια της κάθε κυβέρνησης. «Πριν από 2-3 χρόνια η Ακαδημία Αθηνών τροποποίησε το καταστατικό της και αφαίρεσε τη λέξη ναυτιλία αντικαθιστώντας τήν με τη λέξη μεταφορές» επεσήμανε με αιχμηρό τρόπο. Λίγο αργότερα σχολίασε ότι υπάρχουν αγκυλώσεις που αποτυπώνουν την ελληνική μιζέρια. Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου, συνδεδεμένη στενά με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και μια δυνατή διεθνή προοπτική. Ταυτόχρονα, οι Ελληνογερμανικές σχέσεις στον ναυτιλιακό τομέα έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή βάση συνεργασίας που στηρίζει την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βερολίνο, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ναυτιλιακό Κύκλο του Αμβούργου, διοργανώνει στην ελληνική πρεσβεία, στις 6 Δεκεμβρίου ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στο μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας και στις ευκαιρίες για Ελληνογερμανικές συνεργασίες στον ναυτιλιακό χώρο.
Τραπεζικές απάτες στα στεγαστικά δάνεια των ΗΠΑ. Τέλος καλό, όλα καλά;
-Την περασμένη Πέμπτη, η Wall Street συγκλονίστηκε από την «υπόθεση Zions Bancorp» η μετοχή της οποίας έπεσε -13%, μόλις αποκάλυψε μια «απομείωση» (charge-off) 50 εκατ. δολαρίων για ένα δάνειο που είχε χορηγηθεί από τη θυγατρική της California Bank & Trust στην Western Alliance. Η μετοχή της Western Alliance έπεσε επίσης -11%. Το θέμα ξύπνησε μνήμες των subprime loans αλλά από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Η Wall Street συζητούσε πλέον για μια απάτη σε δάνεια που είναι συνδεδεμένα με funds που επενδύουν σε «κόκκινα δάνεια» (distressed mortgages). Πριν από 9 χρόνια, η California Bank & Trust χρηματοδότησε με περίπου $60 εκατ. δύο επενδυτικά οχήματα, τα Cantor Group II και Cantor Group IV. Τα δάνεια προορίζονταν για αγορά «κόκκινων» στεγαστικών και εμπορικών ενυπόθηκων δανείων. Κάτι όμως δεν πήγε καλά. Οι τίτλοι που θεωρητικά εξασφάλιζαν τα δάνεια υποβαθμίστηκαν ξαφνικά εν αγνοία(;) της California Bank & Trust. Τα υποθηκευμένα ακίνητα μεταφέρθηκαν σε άλλες οντότητες ή βρίσκονταν σε κατάσχεση, οπότε οι εγγυήσεις χάθηκαν. Οι νέοι δανειστές που αντικατέστησαν την CB&T ήταν οι ίδιοι οι managers των Cantor funds ή συγγενείς τους. Με απλά λόγια οι ζημιές της California Bank & Trust, έγιναν κέρδη για τους νέους δανειστές. Η Zions λέει ότι πληροφορήθηκε για το σχήμα όταν ένα σχετικό Cantor fund μηνύθηκε για απάτη από τη Western Alliance. Η California Bank & Trust ξεκίνησε την δική της έρευνα και ακολούθησαν οι μηνύσεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JP Morgan Τζέιμι Ντάιμον είπε απλά: «Όταν βλέπεις μία κατσαρίδα, υπάρχουν μάλλον και άλλες». Την Παρασκευή, η Wall Street, ηρέμησε και ανέκαμψε. Οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους στα καλά κέρδη τρίτου τριμήνου που ανακοίνωσαν οι μεγάλες Τράπεζες -JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America και Citigroup- αλλά και οι επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs Group και Morgan Stanley. Τέλος καλό, όλα καλά; Θα δούμε…
Όλος ο κόσμος αγοράζει μετοχές Αμυντικής Τεχνολογίας
-Πριν από 5 χρόνια, το 2020, οι επενδυτές εγκατέλειπαν τρομοκρατημένοι τις μετοχές πολεμικής βιομηχανίας και τα αμυντικά ETFs. Σήμερα, στριμώχνονται για να προλάβουν τις επενδυτικές εξελίξεις. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι εισροές στα λεγόμενα Aerospace & Defense Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs), έφτασαν ήδη 8,2 δισ. δολάρια κι αυτό μόνο στους πρώτους 9 μήνες του 2025. Αν το νούμερο σας φαίνεται μικρό, συνιστά άλμα +573% σε σχέση με πέρυσι. Βιώνουμε μια θεμελιώδη αναδιάταξη επενδυτικών προτεραιοτήτων. Ο φόβος μετατρέπεται σε επενδυτική στρατηγική. Τα κράτη μόλις ξεκίνησαν έναν πολυετή κύκλο νέων εξοπλισμών. Δεν είναι μόνον η Ελλάδα. Η Γερμανία, η Πολωνία, η Ιαπωνία, έχουν δεσμεύσει -έχουν ήδη νομοθετήσει - εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε αμυντικές δαπάνες. Μόνο τον Ιούνιο καταγράφηκαν εισροές $1,6 δισ. στα Aerospace & Defense ETFs. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε μείωση στα $634 εκατ., γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι οι πρώτοι κερδοσκόποι άρχισαν να κατοχυρώνουν τα γρήγορα κέρδη τους. Συνολικά όμως η ροή επενδυτικών κεφαλαίων παραμένει θετική, απόδειξη η εμφάνιση 17 νέων αμυντικών ETFs το 2025 (από 2 πέρυσι). Είναι ενδιαφέρον πως οι επενδυτές του 2025 αναζητούν την ασφάλεια στον τομέα που επωφελείται από την ανασφάλεια. Αγοράζουν μετοχές της Raytheon και Lockheed Martin όπως παλιότερα αγόραζαν χρυσό σαν εργαλείο προστασίας (Hedging) στην γεωπολιτική ανασφάλεια.
Λιγότεροι ξένοι φοιτητές στις Η.Π.Α. Λιγότερα έσοδα τα πανεπιστήμια
-Το Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου έδωσε τα επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι αφίξεις φοιτητών με βίζα στις ΗΠΑ καταγράφουν εντυπωσιακά χαμηλές επιδόσεις το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων τεσσάρων ετών, προκαλώντας κλίμα αβεβαιότητας στον αμερικανικό εκπαιδευτικό και οικονομικό χώρο. Τον Αύγουστο, οι νέες αφίξεις σημείωσαν ετήσια μείωση -19%, υποχωρώντας στις 313.000. Καθοριστική πτώση -24% καταγράφηκε στις αφίξεις Ασιατών φοιτητών, που παραδοσιακά αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα. Η Αφρική κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση με -33%, ενώ η Δυτική Ευρώπη είδε μόλις -1%, εμφανίζοντας ανθεκτικότητα στην τάση. Η αιτία για αυτή την κρίση οφείλεται κυρίως στη σκλήρυνση των πολιτικών υπό την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ – με αναστολές συνεντεύξεων βίζα, αυστηρούς ελέγχους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των υποψηφίων φοιτητών και προσωρινές απαγορεύσεις σε χώρες προέλευσης. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ραντεβού στα προξενεία άφησε χιλιάδες υποψήφιους εκτός διαδικασίας, με ιδιαίτερο πλήγμα σε Ινδία και Κίνα, βασικούς τροφοδότες φοιτητών για τις ΗΠΑ. Η νέα μείωση έως και -40% στις εγγραφές το φθινόπωρο θα πλήξει την αμερικανική οικονομία με απώλεια εσόδων περίπου $7 δισ. και πάνω από 60.000 θέσεις εργασίας, σε έναν τομέα όπου οι ξένοι φοιτητές συνεισφέρουν ιστορικά 44 δισ. δολάρια ετησίως.
