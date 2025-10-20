Ο Αλέξης και το… μπαλέτο του, οι αγροτικές γρατζουνιές (και βάλε…) στην επαρχία, το μέρισμα του Holterman, το ματς Προκοπίου-Μάριου και η επίθεση ΔΕΗ στην Cosmote

Κλείσιμο

Μάλιστα, απλώς να σημειώσω ότι κανείς ποτέ δεν έχει πάει στα μπουζούκια για να δει τα μπαλέτα αλλά τον τραγουδιστή ή την τραγουδίστρια άντε να πάει κανένας μερακλής για τις δεύτερες «φωνάρες» αλλά έως εκεί. Γι' αυτό άλλωστε και ο Τσίπρας μάλλον προσφεύγει στο τρικ της «λίστας υποψηφίων» για να μην αλλάξουν ταμπέλα οι τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και βάλουν το όνομα του νέου κόμματος του Τσίπρα. Τέλος πάντων στον πέραν της ΝΔ χώρο το ερώτημα είναι αν τελικώς θα αποφασίσει η Καρυστιανού να κάνει κόμμα ή λίστα αλά Τσίπρα γιατί σήμερα μετράται από τους δημοσκόπους πάνω από όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, αλλά δυνητικά.H επιμονή στο 5Χ5-Στη Σλοβενία για τη σύνοδο των χωρών της Μεσογείου θα είναι σήμερα ο Κ.Μ και αναμένεται, μεταξύ άλλων, να παρουσιάσει στους ηγέτες και την πρότασή του για ένα σχήμα 5Χ5 με Ελλάδα-Κύπρο-Τουρκία-Αίγυπτο-Λιβύη που ανέφερε στη Βουλή. Παρά τα ελληνοτουρκικά τζαρτζαρίσματα του ΣΚ, ο Κ.Μ ούτε τυχαία το είπε, ούτε τυχαία το επαναφέρει. Καταλαβαίνει και αυτός ότι το πνεύμα των Αμερικανών αυτή την περίοδο -μετά και τη συμφωνία για τη Γάζα- είναι η επίλυση διαφορών. Και ακόμα και αν κανείς δεν έχει υπερβολικές προσδοκίες, ο Κ.Μ θέλει να εκπέμψει στο ίδιο μήκος κύματος με τον Τραμπ.Ραντεβού στο Πεντάγωνο;-Αρκετά έχουν γραφτεί για τη σχέση Κ.Μ-Δένδια, είδα μέσα στο ΣΚ και τον εκπρόσωπο Μαρινάκη να λέει ότι «τα ΜΜΕ είδαν διαφορά θέσεων για το θέμα Ρούτσι, αν και δεν υπήρχε». Ε, κάτι υπήρχε αν και δεν πήρε διάσταση, λέω εγώ. Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει να συντηρείται στη δημοσιότητα αυτό το κλίμα περί κόντρας και διαφοροποίησης, νομίζω ούτε και ο ίδιος ο Δένδιας. Γι' αυτό και θεωρείται πιθανό να δώσει το παρών στο Πεντάγωνο, στην τελετή για τη νέα όψη του κτιρίου δια χειρός του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου που θα γίνει αμέσως μετά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στις 29 του μήνα. Και βεβαίως την προηγούμενη μέρα οι δυο τους θα είναι μαζί και στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης.Οι αγρότες και τα focus-Δεν είναι τυχαίες οι αντιδράσεις πολλών βουλευτών για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επιδοτήσεων. Μαθαίνω ότι και από τα focus groups που πήρε το Μ.Μ βλέπει ένα σημαντικό «γρατζούνισμα» στην περιφέρεια. Σκεφτείτε δηλαδή ότι, αν η ΝΔ παίρνει 30% στην εκτίμηση ψήφου, το 33% είναι στο Λεκανοπέδιο και το 27% εκτός Αττικής, δηλαδή κατά βάση στην περιφέρεια και σε πολλές αγροτικές περιοχές. Προφανώς στην κυβέρνηση προσδοκούν ότι το κλίμα θα αλλάξει τις επόμενες εβδομάδες, όταν πέσουν λεφτά, αλλά αυτό προϋποθέτει μια συμφωνία με την Κομισιόν που ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί.Με το buy back παρά πόδα...-Με αγωνία περιμένουμε το σημερινό άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς μετά το ξεπούλημα της Παρασκευής. Ο γενικός δείκτης έχασε το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς έπεσε στα 135,9 δισ. ευρώ και καταγράφηκε η 5η διαδοχική πτωτική εβδομάδα με αυξημένη κατά +40,5% την μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στα 318,3 εκατ. ευρώ. Οι 2.135 μονάδες που κατέκτησε πρόσκαιρα ο γενικός δείκτης προς το παρόν αποδείχθηκαν οφθαλμαπάτη. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται τώρα; Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για αντιστροφή της τάσης και μετακινήσεις θεσμικών κεφαλαίων από την ΕΕ στις ΗΠΑ καθώς επίσης ενόψει αναβάθμισης ΧΑ ακούγεται πως μεταφέρονται και κάποιες θέσεις προς την Πολωνία. Στον αντίποδα όμως, πρέπει να σημειώσουμε πως στο sell off της Παρασκευής, το ΧΑ βρήκε στηρίγματα στην Coca Cola 3E (+3,09% στα 40,72€) στον ΟΠΑΠ ( +1,64% στα 17,97) ενώ βοήθησαν το ΔΑΑ, τα δύο διυλιστήρια, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και η ΜΕΤLEN που σταθεροποιείται. Το ζητούμενο τώρα είναι να ενεργοποιηθεί ο Τραπεζικός κλάδος και προς την κατεύθυνση αυτήν έχουμε εξελίξεις, καθώς και οι τέσσερις συστημικές έχουν ενεργοποιήσει τα προγράμματα buy back. Ειδικά για τον ΟΠΑΠ, όσο περνούν οι μέρες όλο και γίνεται περισσότερο αντιληπτό το μέγεθος του deal με την Allwyn και οι προοπτικές που δημιουργεί. Για αυτό και ο ΟΠΑΠ απέδρασε με κέρδη στην εξαιρετικά δύσκολη για το Χ.Α συνεδρίαση της Παρασκευής, ανακόπτοντας το καθοδικό σερί τεσσάρων ημερών, που είχε οδηγήσει τη μετοχή από το ρεκόρ 16ετίας των 21 ευρώ στο χαμηλό εξαμήνου των 17,3 ευρώ. Ο τζίρος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με συναλλαγές κοντά στα 43 εκατ. ευρώ και όγκο περίπου 2,43 εκατ. τεμαχίων. Επίσης πέρασε ένα mega πακέτο συνολικής αξίας 18,29 εκατ. ευρώ. Αφορούσε σε 1,04 εκατ. τεμάχια και άλλαξε χέρια έναντι 17,6 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με discount 2% σε σχέση με το κλείσιμο στα 17,97 ευρώ. Σε 14,5% ανέρχονται τα κέρδη του τίτλου φέτος, αλλά πλέον απέχει 13% από τα υψηλά έτους. Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου υπολογίζεται σε 6,65 δισ. ευρώ.Καλά Χριστούγεννα Mr. Holterman-Κι επειδή ξεκινήσαμε με τη δύσκολη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής να συνεχίσω στο ίδιο μοτίβο, λέγοντας πως νωρίς το πρωί της Παρασκευής, η ΕΛΛΑKΤΩΡ ανακοίνωσε ξαφνικά την πιο γρήγορη μερισματική απόδοση που είδε το ελληνικό χρηματιστήριο φέτος. Διανομή 0,50 ευρώ ανά μετοχή από τη φετινή χρήση (2025) που δεν έχει καν κλείσει. Συνολικό ποσό: 174,1 εκατ. ευρώ. Αποκοπή 22 Δεκεμβρίου. Πληρωμή 31 Δεκεμβρίου. Καλά Χριστούγεννα στους μετόχους. Την Παρασκευή η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+13,74%) ανέβηκε στα €1,49. Με βάση τη σημερινή τιμή εκκίνησης η μερισματική απόδοση φτάνει το 33,56%. Μετά την αποκοπή του μερίσματος η μετοχή θα αξίζει λιγότερο από €1 και το ερώτημα φυσικά είναι πώς θα κινηθεί αμέσως μετά. Από τον Ιούλιο 2024, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει μοιράσει συνολικά 470 εκατ. ευρώ: Τον Ιούλιο διένειμε €174 εκατ. και το πρώτο τρίμηνο του ’25 άλλα €296 εκατ. Η χρονιά θα κλείσει με τη διανομή €174 εκατ. Ο Χένρι Χόλτερμαν της Reggeborgh μετατρέπει assets σε cash και τα μετρητά σε μερίσματα. Προφανώς πιστεύει ότι το κεφάλαιο αξιοποιείται καλύτερα από τους μετόχους παρά κλειδωμένο σε θυγατρικές.Νέο «ματς»: Προκοπίου κατά Ηλιόπουλου και Ηλιόπουλος κατά Προκοπίου