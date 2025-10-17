Πιερρακάκης στο Reuters: Η Ελλάδα αναμένει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης

Ο υπουργός Οικονομίας εξέφρασε τη στήριξη της κυβέρνησης στην πρόταση εξαγοράς του ελληνικού Χρηματιστηρίου από τη Euronext - «Η συμφωνία θα προσφέρει στην ελληνική οικονομία, πρόσβαση σε μια πολύ ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας», ανέφερε