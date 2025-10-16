Salt Bae: Η αυτοκρατορία του καταρρέει – Από τις «χρυσές» μπριζόλες στα… λουκέτα
Salt Bae: Η αυτοκρατορία του καταρρέει – Από τις «χρυσές» μπριζόλες στα… λουκέτα
Από viral χασάπη σε σύμβολο μιας ξεπερασμένης πολυτέλειας - η πτώση του Salt Bae δείχνει πώς το κοινό εγκατέλειψε τη χρυσή επίδειξη για χάρη της αυθεντικής γεύσης
Μετέτρεψε το πασπάλισμα αλατιού σε παγκόσμιο brand και μια μπριζόλα 600 στερλίνων σε σύμβολο status. Τώρα όμως, με ζημιές 5,5 εκατομμυρίων λιρών στη Βρετανία και διαδοχικά λουκέτα στις ΗΠΑ, η πτώση του Salt Bae σηματοδοτεί το τέλος της «επίδειξης πλούτου» μέσω φαγητού.
Ένας άντρας με γυαλιά ηλίου και ένα λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι, πασπαλίζει αλάτι, αφήνοντάς το να κυλήσει αργά στο μπράτσο του, προτού πέσει πάνω σε μια μπριζόλα, σαν «μαγική σκόνη» για τους πλούσιους. Ακόμη κι αν δεν έχετε φάει, ποτέ, σε κάποιο από τα εστιατόριά του, το πιθανότερο είναι, ότι έχετε μιμηθεί τη χειρονομία στο καλοκαιρινό σας μπάρμπεκιου.
Ο άνδρας αυτός, ο Νουσρέτ Γκιοκτσέ, ευρέως γνωστός ως Salt Bae, έχτισε μια παγκόσμια αυτοκρατορία steakhouse χάρη σε αυτό το βίντεο. Το φημισμένο πλέον εστιατόριό του στο Knightsbridge του Λονδίνου άνοιξε το 2021 με τεράστια δημοσιότητα στα social media, σερβίροντας μπριζόλα striploin Wagyu αξίας 680 στερλίνων και μπακλαβά με φύλλο χρυσού των 50 στερλίνων σε ποδοσφαιριστές και golden boys της City.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ένας άντρας με γυαλιά ηλίου και ένα λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι, πασπαλίζει αλάτι, αφήνοντάς το να κυλήσει αργά στο μπράτσο του, προτού πέσει πάνω σε μια μπριζόλα, σαν «μαγική σκόνη» για τους πλούσιους. Ακόμη κι αν δεν έχετε φάει, ποτέ, σε κάποιο από τα εστιατόριά του, το πιθανότερο είναι, ότι έχετε μιμηθεί τη χειρονομία στο καλοκαιρινό σας μπάρμπεκιου.
Ο άνδρας αυτός, ο Νουσρέτ Γκιοκτσέ, ευρέως γνωστός ως Salt Bae, έχτισε μια παγκόσμια αυτοκρατορία steakhouse χάρη σε αυτό το βίντεο. Το φημισμένο πλέον εστιατόριό του στο Knightsbridge του Λονδίνου άνοιξε το 2021 με τεράστια δημοσιότητα στα social media, σερβίροντας μπριζόλα striploin Wagyu αξίας 680 στερλίνων και μπακλαβά με φύλλο χρυσού των 50 στερλίνων σε ποδοσφαιριστές και golden boys της City.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα