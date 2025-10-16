Επιστροφή ενοικίου: Η ΑΑΔΕ τρέχει διασταυρώσεις για να πιστώσει αυτόματα έως 800 ευρώ σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους
Πώς θα γίνει η πληρωμή-ανάσα για τους ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας μέσα στον Νοέμβριο - Ποιοι χάνουν την επιδότηση
Την αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη «επιστροφή ενοικίου» ξεκίνησε η ΑΑΔΕ, με στόχο μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου να μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά του νέου επιδόματος στέγασης.
Το μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές που πλήρωσαν μισθώματα μέσα στο 2024 για κύρια ή φοιτητική κατοικία. Το ποσό που θα επιστραφεί αντιστοιχεί σε ένα ενοίκιο –έως 800 ευρώ– και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί. Για τους φοιτητές, το ανώτατο όριο είναι επίσης 800 ευρώ και υπολογίζεται με βάση το ένα δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου.
Οι πληρωμές θα γίνουν αυτόματα, χωρίς αίτηση, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στο myAADE. Ωστόσο, δεν θα είναι όλοι κερδισμένοι: οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ασυμφωνίες και καθυστερήσεις πληρωμών, με αποτέλεσμα όσοι δεν έχουν καταβάλει ή έχουν πληρώσει μερικώς τα ενοίκια τους να λάβουν μειωμένο ποσό ή και καθόλου ενίσχυση. Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, το σύστημα «βλέπει» τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και ξεχωρίζει τους συνεπείς από τους κακοπληρωτές.
Για την κύρια κατοικία τα εισοδηματικά όρια είναι 20.000 ευρώ για άγαμο, 28.000 ευρώ για ζευγάρι (με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί) και 31.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια (με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου). Παράλληλα, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε μέλος. Στις φοιτητικές μισθώσεις εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, ανεξάρτητα αν το μισθωτήριο δηλώνεται από τον φοιτητή ή τους γονείς.
Κρίσιμες ημερομηνίες: Μέχρι τις 15 Ιουλίου έπρεπε να έχει δηλωθεί το μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ, ενώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούσε να διορθωθεί στο Ε1 ο αριθμός μισθωτηρίου χωρίς πρόστιμο. Για ειδικές περιπτώσεις –όπως το Δημόσιο ή εκμισθωτές ανήλικους– η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών στο myAADE λήγει στις 20 Οκτωβρίου, ενώ όσοι στείλουν στοιχεία έως 31 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν αργότερα.
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλα τα ενοίκια θα πληρώνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Αν η πληρωμή δεν γίνεται ηλεκτρονικά, δεν θα υπάρχει δικαίωμα επιστροφής, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει την πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών για διαφάνεια και έλεγχο.
Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ θα καταβληθεί εφάπαξ στους λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα myAADE ή στην εφαρμογή myAADEapp.
Το μέτρο, που συνδέεται άμεσα με τη στεγαστική πολιτική και τον έλεγχο της αγοράς ενοικίων, θεωρείται πιλοτικό βήμα για ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων υπέρ των ενοικιαστών.
