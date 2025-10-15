Πλειστηριασμοί: Χωρίς μνηστήρα το συγκρότημα Εμφιετζόγλου στα Ανάβρυτα
Πλειστηριασμοί: Χωρίς μνηστήρα το συγκρότημα Εμφιετζόγλου στα Ανάβρυτα
Βγήκε σήμερα με βάση τη νέα εκτίμηση αγοραίας αξίας στα 25 εκατ. ευρώ-Τι «κληρώνει» για γνωστά ονόματα της κλωστοϋφαντουργίας αυτή την εβδομάδα
Χωρίς… μνηστήρα ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα ο πλειστηριασμός για το κτήμα και το κτιριακό συγκρότημα της οικογένειας Εμφιετζόγλου στα Ανάβρυτα.
Ειδικότερα, ο σημερινός πλειστηριασμός στρεφόταν σε βάρος του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου για το 50% εξ αδιαιρέτου της κυριότητας του ακινήτου. Ωστόσο, ενώ αρχικά στη διαδικασία, με επισπεύδουσα την Cepal, η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στα 4.815.000 ευρώ, κατόπιν ανακοπής που έγινε δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αυτή…εκτοξεύθηκε στα 12.500.000 ευρώ, αναπροσαρμόζοντας την εκτιμώμενη συνολική αγοραία αξία στα 25.000.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το κτήμα είναι επιφάνειας 49.202,94 τ.μ. και περιλαμβάνει κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από 9 κτίρια συνολικού εμβαδού 4.035,06 τ.μ., με εκθεσιακούς χώρους έργων τέχνης, μονοκατοικία – βίλλα, γραφεία, βοηθητικά κτίσματα, εγκαταστάσεις κ.α.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ειδικότερα, ο σημερινός πλειστηριασμός στρεφόταν σε βάρος του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου για το 50% εξ αδιαιρέτου της κυριότητας του ακινήτου. Ωστόσο, ενώ αρχικά στη διαδικασία, με επισπεύδουσα την Cepal, η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στα 4.815.000 ευρώ, κατόπιν ανακοπής που έγινε δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αυτή…εκτοξεύθηκε στα 12.500.000 ευρώ, αναπροσαρμόζοντας την εκτιμώμενη συνολική αγοραία αξία στα 25.000.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το κτήμα είναι επιφάνειας 49.202,94 τ.μ. και περιλαμβάνει κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από 9 κτίρια συνολικού εμβαδού 4.035,06 τ.μ., με εκθεσιακούς χώρους έργων τέχνης, μονοκατοικία – βίλλα, γραφεία, βοηθητικά κτίσματα, εγκαταστάσεις κ.α.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα