Αυτά είναι τα μεγαλύτερα ελληνικά Facebook groups: Εκατομμύρια Ελληνες ακόλουθοι στα πιο δημοφιλή ψηφιακά καφενεία

Οι κοινότητες του Facebook ανθούν στην Ελλάδα με τα μέλη τους να γελούν, να σχολιάζουν, να ανταλλάσσουν αντικείμενα και πληροφορίες και να συνδέονται καθημερινά σε ένα φαινόμενο πρωτοφανούς κοινωνικής συμμετοχής