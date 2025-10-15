Αυτά είναι τα μεγαλύτερα ελληνικά Facebook groups: Εκατομμύρια Ελληνες ακόλουθοι στα πιο δημοφιλή ψηφιακά καφενεία
Αυτά είναι τα μεγαλύτερα ελληνικά Facebook groups: Εκατομμύρια Ελληνες ακόλουθοι στα πιο δημοφιλή ψηφιακά καφενεία
Οι κοινότητες του Facebook ανθούν στην Ελλάδα με τα μέλη τους να γελούν, να σχολιάζουν, να ανταλλάσσουν αντικείμενα και πληροφορίες και να συνδέονται καθημερινά σε ένα φαινόμενο πρωτοφανούς κοινωνικής συμμετοχής
Στην εποχή των ταχέως μεταβαλλόμενων τάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια πλατφόρμα στην Ελλάδα έχει διατηρήσει την θέση της εκπληκτικά καλά: το Facebook. Ενώ οι νεότερες γενιές σε άλλα μέρη του κόσμου μπορεί να συρρέουν σε πλατφόρμες όπως το Instagram ή το TikTok, στην Ελλάδα το Facebook παραμένει ο κεντρικός κόμβος της διαδικτυακής ζωής. Στο επίκεντρο αυτού του οικοσυστήματος ωστόσο, δεν βρίσκονται οι επίσημες σελίδες ειδήσεων ή φιλάθλων του ποδοσφαίρου, αλλά οι ομάδες στο Facebook. Πρόκειται για μεγάλους κοινοτικούς, ψηφιακούς χώρους όπου αναρίθμητοι χρήστες αλληλεπιδρούν καθημερινά. Από ανθρώπους που μοιράζονται αστεία έως ιδιόμορφες σελίδες εξομολογήσεων, αυτές οι ομάδες προσελκύουν τεράστιο αριθμό ακολούθων. Ορισμένες μάλιστα είναι πιο δημοφιλείς και ενεργές από πολλά μέσα ενημέρωσης.
Τα διαδικτυακά “καφενεία”
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές σελίδες του Facebook όπου το περιεχόμενο ρέει μονόδρομα (από τους διαχειριστές προς τους ακόλουθους), οι ομάδες αυτές είναι χώροι συμμετοχής. Τα μέλη δημοσιεύουν, σχολιάζουν, αντιδρούν και αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα.
Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η ομάδα “Thank You Next“, με πάνω από 683 χιλιάδες μέλη. Εκεί, αυτό που ξεκίνησε ως ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μοιράζονταν ιστορίες ερωτικών απογοητεύσεων, σύντομα εξελίχθηκε σε μια πηγή meme -ένα υβρίδιο μεταξύ εξομολογήσεων, κουτσομπολιού και χιούμορ. Τα μέλη δεν περιορίζονται στο να κάνουν scroll, αλλά συνεισφέρουν, ενώ οι αναρτήσεις συχνά γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τα διαδικτυακά “καφενεία”
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές σελίδες του Facebook όπου το περιεχόμενο ρέει μονόδρομα (από τους διαχειριστές προς τους ακόλουθους), οι ομάδες αυτές είναι χώροι συμμετοχής. Τα μέλη δημοσιεύουν, σχολιάζουν, αντιδρούν και αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα.
Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η ομάδα “Thank You Next“, με πάνω από 683 χιλιάδες μέλη. Εκεί, αυτό που ξεκίνησε ως ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μοιράζονταν ιστορίες ερωτικών απογοητεύσεων, σύντομα εξελίχθηκε σε μια πηγή meme -ένα υβρίδιο μεταξύ εξομολογήσεων, κουτσομπολιού και χιούμορ. Τα μέλη δεν περιορίζονται στο να κάνουν scroll, αλλά συνεισφέρουν, ενώ οι αναρτήσεις συχνά γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα