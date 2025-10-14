Τα σχέδια των ελληνικών ομίλων πληροφορικής για τον νέο κύκλο εξαγορών
Η νέα αποκάλυψη για την Real Consulting, η «παράλληλη»... έκπληξη της Profile, το deal της Performance Technologies που δεν έγινε και όσα άλλα έπονται
Οι εξαγορές άλλων εταιρειών εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσταστο κομμάτι της επενδυτικής στρατηγικής του συνόλου σχεδόν των ελληνικών ομίλων πληροφορικής. Τα deals των τελευταίων ετών είναι διαδοχικά, σε όλο το εύρος της αγοράς, και φυσικά συνεχίζονται μέσα στο 2025, με προοπτική να προστεθούν κάποια ακόμα στη φετινή «μεγάλη λίστα», μέχρι να ολοκληρωθεί η χρονιά.
Δίνεται μάλιστα η εντύπωση ότι προκύπτουν συχνά και συμφωνίες «εκτός προγράμματος», εφόσον εντοπιστεί μια καλή ευκαιρία εξαγοράς, με συγκεκριμένα πάντως κριτήρια: συμπληρωματικότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες, γεωγραφική επέκταση δραστηριοτήτων, είσοδος σε κάθετες αγορές, ή σε νέα τεχνολογικά πεδία (ΑΙ, κυβερνοασφάλεια, fintech), επίτευξη πιθανών συνεργειών, πρόσβαση σε πελατολόγια ή σε ομάδες εξειδικευμένου προσωπικού κ.λπ.
Στην περίπτωση της εισηγμένης Profile, η… έκπληξη προήλθε από την αποκάλυψη σχετικά με τις προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ποσοστού ύψους τουλάχιστον 85% των μετοχών της Algosystems, με έδρα στην Ελλάδα, κίνηση που εστιάζει στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, ενώ στην αγορά επικρατούσε -επί μήνες- αναμονή για εξαγορά στο επιχειρηματικό λογισμικό από το εξωτερικό.
