Real estate κατά της μοναξιάς – Ο Σταύρος Νιάρχος και η Ντάσα Ζούκοβα χτίζουν νέου τύπου πολυκατοικίες

Σε μια εποχή που τα χρηματιστήρια ανεβοκατεβαίνουν σαν πυρετός και το real estate κρατά ψηλά την μετοχή του, το ζευγάρι των μεγιστάνων επενδύει σε ακίνητα στις ΗΠΑ φτιάχνοντας πολυτελείς κατοικίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά