Real estate κατά της μοναξιάς – Ο Σταύρος Νιάρχος και η Ντάσα Ζούκοβα χτίζουν νέου τύπου πολυκατοικίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Real estate κατά της μοναξιάς – Ο Σταύρος Νιάρχος και η Ντάσα Ζούκοβα χτίζουν νέου τύπου πολυκατοικίες

Σε μια εποχή που τα χρηματιστήρια ανεβοκατεβαίνουν σαν πυρετός και το real estate κρατά ψηλά την μετοχή του, το ζευγάρι των μεγιστάνων επενδύει σε ακίνητα στις ΗΠΑ φτιάχνοντας πολυτελείς κατοικίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά

Real estate κατά της μοναξιάς – Ο Σταύρος Νιάρχος και η Ντάσα Ζούκοβα χτίζουν νέου τύπου πολυκατοικίες
Ενας γάμος αρκεί τελικά για να πείσει ακόμη και ένα jet setter γόνο όπως είναι ο Σταύρος Νιάρχος να εγκαταλείψει τις κινηματογραφικές παραγωγές και τις φλου artistic φιλοδοξίες και να μπει δυναμικά στον χώρο των επιχειρήσεων. Η νυν κυρία Νιάρχου, Ντάσα Ζούκοβα, έχοντας για χρόνια μέντορα τον μεγιστάνα – σύζυγό της Ρομάν Αμπράμοβιτς , ξέρει που και πώς να επενδύει διπλασιάζοντας ή και τριπλασιάζοντας την περιουσία της.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/lemon-social-eye
