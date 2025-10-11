Real estate κατά της μοναξιάς – Ο Σταύρος Νιάρχος και η Ντάσα Ζούκοβα χτίζουν νέου τύπου πολυκατοικίες
Real estate κατά της μοναξιάς – Ο Σταύρος Νιάρχος και η Ντάσα Ζούκοβα χτίζουν νέου τύπου πολυκατοικίες
Σε μια εποχή που τα χρηματιστήρια ανεβοκατεβαίνουν σαν πυρετός και το real estate κρατά ψηλά την μετοχή του, το ζευγάρι των μεγιστάνων επενδύει σε ακίνητα στις ΗΠΑ φτιάχνοντας πολυτελείς κατοικίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά
Ενας γάμος αρκεί τελικά για να πείσει ακόμη και ένα jet setter γόνο όπως είναι ο Σταύρος Νιάρχος να εγκαταλείψει τις κινηματογραφικές παραγωγές και τις φλου artistic φιλοδοξίες και να μπει δυναμικά στον χώρο των επιχειρήσεων. Η νυν κυρία Νιάρχου, Ντάσα Ζούκοβα, έχοντας για χρόνια μέντορα τον μεγιστάνα – σύζυγό της Ρομάν Αμπράμοβιτς , ξέρει που και πώς να επενδύει διπλασιάζοντας ή και τριπλασιάζοντας την περιουσία της.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/lemon-social-eye
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/lemon-social-eye
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα