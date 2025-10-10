Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες – Τι θα ισχύει για ταξίδια, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες – Τι θα ισχύει για ταξίδια, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Από το καλοκαίρι του 2026 οι παλιές ταυτότητες παύουν να ισχύουν για ταξίδια εντός ΕΕ, ενώ ο Προσωπικός Αριθμός γίνεται υποχρεωτικός έως τον Νοέμβριο 2025 για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο

Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες – Τι θα ισχύει για ταξίδια, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
Από το καλοκαίρι του 2026, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται πλέον για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι υφιστάμενες ταυτότητες, οι οποίες βασίζονται σε προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960, θεωρούνται πλέον ανεπαρκείς ως προς την ασφάλεια και δεν θα πληρούν τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Μέχρι τότε, οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης