Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες – Τι θα ισχύει για ταξίδια, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
Από το καλοκαίρι του 2026 οι παλιές ταυτότητες παύουν να ισχύουν για ταξίδια εντός ΕΕ, ενώ ο Προσωπικός Αριθμός γίνεται υποχρεωτικός έως τον Νοέμβριο 2025 για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο
Από το καλοκαίρι του 2026, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται πλέον για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι υφιστάμενες ταυτότητες, οι οποίες βασίζονται σε προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960, θεωρούνται πλέον ανεπαρκείς ως προς την ασφάλεια και δεν θα πληρούν τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Μέχρι τότε, οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο.
