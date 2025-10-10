Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες – Τι θα ισχύει για ταξίδια, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Από το καλοκαίρι του 2026 οι παλιές ταυτότητες παύουν να ισχύουν για ταξίδια εντός ΕΕ, ενώ ο Προσωπικός Αριθμός γίνεται υποχρεωτικός έως τον Νοέμβριο 2025 για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο