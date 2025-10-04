Αθηναϊκή Ριβιέρα: Τέσσερις δήμαρχοι περιγράφουν την επόμενη μέρα και το μεγάλο στοίχημα στο παράκτιο μέτωπο
Αθηναϊκή Ριβιέρα: Τέσσερις δήμαρχοι περιγράφουν την επόμενη μέρα και το μεγάλο στοίχημα στο παράκτιο μέτωπο
Ο φόβος για υπερδόμηση, η μάχη με τον νέο οικοδομικό κανονισμό, η μεταμόρφωση του Λαυρίου και οι νέες εντάξεις στο σχέδιο πόλης- «Δεν είμαστε Ντουμπάι και δεν θέλουμε να γίνουμε»
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή που μπορεί να αποδειχθεί ιστορική. Η ακτογραμμή που ξεκινά από το Παλαιό Φάληρο και καταλήγει στο Λαύριο είναι μια περιοχή που μεταμορφώνεται με ρυθμούς ταχύτερους από ποτέ, ένα μωσαϊκό πόλεων και κοινοτήτων που οραματίζονται ένα νέο μέλλον.
Δρόμοι που θυμίζουν Κυκλάδες το καλοκαίρι, γεμάτοι τουρίστες που μιλούν όλες τις γλώσσες, παραθαλάσσιοι οικισμοί που ετοιμάζονται να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης, σε μια από τις μεγαλύτερες πολεοδομικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών και την ίδια στιγμή, μια αυξανόμενη αγωνία να μη χαθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.
Σε αυτό το περιβάλλον πραγματοποιήθηκε το Athens Riviera Summit 2025, με τους δημάρχους που έχουν στα χέρια τους την τύχη του παράκτιου μετώπου να καταθέτουν τις θέσεις τους. Όλοι συμφώνησαν ότι η Αθηναϊκή Ριβιέρα μπορεί να αποτελέσει ένα νέο διεθνές brand για τη χώρα. Όμως η μεγάλη πρόκληση είναι να μην εξελιχθεί σε έναν άναρχο οικοδομικό καμβά, να μην παραδοθεί σε υπερβολές που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των πόλεων, την ώρα που οι ουρανοξύστες του Ελληνικού ετοιμάζονται να ξύσουν τον Αττικό ουρανό.
