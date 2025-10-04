Αθηναϊκή Ριβιέρα: Τέσσερις δήμαρχοι περιγράφουν την επόμενη μέρα και το μεγάλο στοίχημα στο παράκτιο μέτωπο

Ο φόβος για υπερδόμηση, η μάχη με τον νέο οικοδομικό κανονισμό, η μεταμόρφωση του Λαυρίου και οι νέες εντάξεις στο σχέδιο πόλης- «Δεν είμαστε Ντουμπάι και δεν θέλουμε να γίνουμε»