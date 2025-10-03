Ποτό σε πλαστικό ποτήρι – Γιατί οι νέοι προτιμούν να διασκεδάζουν στα πεζοδρόμια

Κάθε νύχτα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή ακόμα και σε μικρότερες πόλεις όπως η Πάτρα και η Λάρισα, μια συνήθεια φαίνεται να εδραιώνεται: νέοι άνθρωποι συνωστίζονται στα πεζοδρόμια και στις γωνίες των δρόμων, πίνοντας κρασί ή απεριτίφ από πλαστικά ποτήρια. Η μουσική διαχέεται από τα κοντινά καταστήματα, οι συνομιλίες πλημμυρίζουν τον αέρα και η διάκριση μεταξύ δημόσιου χώρου και ιδιωτικής επιχείρησης ξεθωριάζει. Αυτά είναι τα «street bars», ένα φαινόμενο που έχει αναδιαμορφώσει την ελληνική νυχτερινή ζωή την τελευταία δεκαετία και συνεχίζει να αναπτύσσεται, προκαλώντας συζήτηση όσο και έντονη κριτική.



Στην ουσία τους, τα street bars είναι συνήθως μικρά καταστήματα -συχνά καφετέριες, μπαρ με φαγητό ή ακόμα και ντελικατέσεν κατά τη διάρκεια της ημέρας- που ανοίγουν τις πόρτες τους το βράδυ και σερβίρουν ποτά σε ποτήρια μιας χρήσης. Αντί να προσκαλούν τους πελάτες να καθίσουν μέσα, τους ενθαρρύνουν, ή τουλάχιστον τους επιτρέπουν, να συγκεντρωθούν μπροστά από το κατάστημα, καταλαμβάνοντας ουσιαστικά τον δρόμο. Το αποτέλεσμα είναι ένας ζωντανός, ανεπίσημος χώρος συνάντησης όπου άγνωστοι αναμειγνύονται και φίλοι συναντιούνται σε ένα είδος αστικού πάρτι χωρίς τοίχους.



