UBS: Οι λόγοι για το νέο ανοδικό κύμα στις μετοχές – Τι προβλέπει για χρυσό και ομόλογα
Η UBS αποδίδει τη δυναμική στις αγορές σε δύο μοχλούς: την έναρξη νέου κύκλου μειώσεων επιτοκίων από τη Fed και τα εμβληματικά deals γύρω από την ΑΙ
O ελβετικός οίκος UBS επισημαίνει ότι οι παγκόσμιες μετοχές ολοκλήρωσαν τον Σεπτέμβριο με έκτη συνεχόμενη άνοδο, οδηγώντας το γ’ τρίμηνο στο +8,1% και το έτος στο +16%, με αιχμή τη Wall Street και την τεχνολογία που συνεχίζει να τροφοδοτείται από την επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο S&P 500 κινήθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ η κατανομή αποδόσεων παραμένει «στενή», με τα mega caps να υπεραποδίδουν έναντι του equal-weight δείκτη. Η UBS αποδίδει τη δυναμική σε δύο μοχλούς: την έναρξη νέου κύκλου μειώσεων επιτοκίων από τη Fed και τα εμβληματικά deals γύρω από την ΑΙ (NVIDIA–OpenAI ύψους 100 δισ. δολ., Oracle–OpenAI για χωρητικότητα data centers).
Παρά την προειδοποίηση του Τζερόμ Πάουελ ότι η περαιτέρω χαλάρωση δεν είναι «χωρίς ρίσκο» όσο ο πληθωρισμός μένει πάνω από τον στόχο, η UBS εκτιμά ότι η Fed θα δώσει προτεραιότητα στις ενδείξεις αδυναμίας της αγοράς εργασίας έναντι μιας προσωρινής ανόδου τιμών. Προβλέπει επιπλέον 75 μονάδες βάσης μειώσεων μέχρι το τέλος του α’ τριμήνου 2026. Στο μεταξύ, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στις ΗΠΑ οδήγησε σε shutdown, ιστορικά όμως τα επεισόδια αυτά έχουν βραχύβιο αποτύπωμα στις αγορές, με την κεντρική τράπεζα να συνεχίζει, κατά την UBS, με άλλη μια μείωση 25 μ.β. τον Οκτώβριο.
Στο ταμπλό, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου ήταν στιβαρά: παγκόσμιες μετοχές +3,7% τον μήνα, ΗΠΑ +3,6%, Ευρωζώνη +2,9%, Ηνωμένο Βασίλειο +1,6%, ενώ η Ιαπωνία συνέχισε να στηρίζεται από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η Κίνα ξεχώρισε, με ισχυρή κίνηση χάρη στην τεχνολογία και ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας. Η τακτική σύσταση της UBS για τις μετοχές παραμένει «Neutral» βραχυπρόθεσμα, με προτροπή για σταδιακή αύξηση θέσεων σε υποχωρήσεις.
