Βιομηχανικό ρεύμα: Η τελική απόφαση περνά στο Μαξίμου - Τα σενάρια που εξετάστηκαν στη Διυπουργική

Τι συζητήθηκε χθες, οι ανησυχίες για το δημοσιονομικό αποτύπωμα και η επιθυμία να ανακοινωθεί λύση στην εκδήλωση του ΣΕΒ