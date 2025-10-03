Βιομηχανικό ρεύμα: Η τελική απόφαση περνά στο Μαξίμου - Τα σενάρια που εξετάστηκαν στη Διυπουργική
Τι συζητήθηκε χθες, οι ανησυχίες για το δημοσιονομικό αποτύπωμα και η επιθυμία να ανακοινωθεί λύση στην εκδήλωση του ΣΕΒ
Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει μεταφερθεί πλέον η ευθύνη για το νέο πλαίσιο στήριξης της βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.
Οι διαδοχικές συσκέψεις της Διυπουργικής Επιτροπής, με τελευταία αυτή της Πέμπτης υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, δεν οδήγησαν σε συμφωνία για το τελικό σχήμα αλλά είχαν το χαρακτήρα εξέτασης διάφορων σεναρίων με διαφορετικές μεταβλητές. Πλέον, όπως έλεγαν στο newmoney πηγές που συμμετείχαν στις συζητήσεις, ο φάκελος περνάει πλέον στον Πρωθυπουργό, που θα κληθεί να σταθμίσει τα δεδομένα και να αποφασίσει το τελικό μείγμα.
Στη χθεσινή συνεδρίαση συμμετείχαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Νίκος Τσάφος.
Από την πλευρά της βιομηχανίας στο τραπέζι βρέθηκαν ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, αλλά και η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση της κυβέρνησης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, με την κυβέρνηση να επιφυλάσσεται να μελετήσει περαιτέρω το ζήτημα προτού αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες.
Οι πληροφορίες επιμένουν ότι το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι παραπέμπει στο «ιταλικό μοντέλο» επιδότησης μέσω ΔΑΠΕΕΠ, αν και η κυβέρνηση διαμηνύει πως υπάρχουν και άλλα σενάρια τα οποία εξετάζονται.
Υπενθυμίζεται πως το πλήρες σχέδιο του ΣΕΒ εκτιμάται ότι θα κόστιζε περί τα 285 εκατ. ευρώ ετησίως, όμως κυβερνητικοί κύκλοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την κάλυψη του συνόλου της κατανάλωσης.
Το πλαίσιο που συζητείται αφορά κυρίως επιχειρήσεις υψηλής και μέσης τάσης με κατανάλωση άνω του 1 GWh τον χρόνο, με διαφοροποίηση στο ποσοστό στήριξης ανά κλάδο. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η αξιοποίηση PPAs (συμβάσεων αγοράς ενέργειας), ώστε οι βιομηχανίες να συνδεθούν πιο άμεσα με έργα ΑΠΕ και να αποπληρώνουν τη στήριξη σε βάθος χρόνου.
