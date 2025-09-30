Απτόητο το Χρηματιστήριο: 11ος διαδοχικός μήνας ανόδου - Ράλι 38% στο 9μηνο, 9% στο τρίτο τρίμηνο
Roller coaster η σημερινή συνεδρίαση με το θετικό πρόσημο του Σεπτεμβρίου να τίθεται σε δοκιμασία - Μίλησαν στο τέλος οι αγοραστές - Πέρασαν πακέτα άνω των 100 εκατ. ευρώ στην Eurobank - Πολυετή ρεκόρ για Aktor και Mevaco
Πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει η τελική εικόνα εξασφάλισε το ελληνικό χρηματιστήριο την 11η συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του, σε μία συνεδρίαση που θύμισε «τρενάκι του τρόμου». Ζητούμενο ήταν η παραμονή πάνω από τις 2.021,69 μονάδες (κλείσιμο Αυγούστου), με τον Γενικό Δείκτη να φτάνει ακόμη και κάτω από τις 2.020 μονάδες στα χαμηλά ημέρας. Ωστόσο, από τις 15:00 οι αγοραστές άρχισαν να ανεβάζουν στροφές, «σβήνοντας» μάλιστα τις απώλειες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (30/9), ο ΓΔ υποχώρησε οριακά κατά 0,24 μονάδες ή -0,01% και έκλεισε στις 2.034,22 μονάδες. Σε περίπου 17 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτης, με υψηλό ημέρας τις 2.036,60 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.019,82 μονάδες. Το ΧΑ ολοκλήρωσε με κέρδη +0,62% τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, εξασφάλισε το τρίτο σερί ανοδικό τρίμηνο (+8,9% στο γ’ τρίμηνο) και «σκαρφάλωσε» κατά +38,41% στο 9μηνο.
Πάνω από τα 360 εκατ. ευρώ ανήλθε η ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα, με σχεδόν 150 εκατ. ευρώ να αφορούν σε προσυμφωνημένες πράξεις. Τρία πακέτα αξίας 101,81 εκατ. ευρώ πέρασαν στην Eurobank κατά τις σημερινές δημοπρασίες. Τα εν λόγω πακέτα, συνολικά 31 εκατ. τεμαχίων, άλλαξαν χέρια σε τιμές μεταξύ 3,282 και 3,316 ευρώ ανά μετοχή.
Ισορροπημένη ήταν η εικόνα στο ταμπλό, ενώ δύο τίτλοι ξεχώρισαν με την ισχυρή άνοδο και τα πολυετή ρεκόρ τους. Αφενός, η Aktor συνέχισε τις υψηλές «πτήσεις» και ανέβηκε στα 8,6 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Ιούλιος 2007). Αφετέρου, η Mevaco επωφελήθηκε από την εντυπωσιακή αύξηση τζίρου και κερδοφορίας το α’ εξάμηνο και με ράλι άνω του +20% «σκαρφάλωσε» πάνω από τα 8 ευρώ, σε επίπεδα που είχε να δει εδώ και 25 χρόνια (Φεβρουάριος 2000).
Πρεμιέρα για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Αυλαία για τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου
Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 500.000 κοινές ονομαστικές ομολογίες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία (σύνολο 500 εκατ. ευρώ), οι οποίες προέκυψαν από την έκδοση ομολόγου 7ετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου 3,20%. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την έκδοση του ομολογιακού δανείου ανέρχονται σε 487,7 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα θα κατανεμηθούν ισόποσα στην χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (έως 243,9 εκατ. ευρώ) και την αποπληρωμή του χρέους (έως 243,9 εκατ. ευρώ).
Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, ανήλθε σε περίπου 1,19 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, «η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η δημόσια προσφορά κατά 2,4 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 15.251».
Εκπνέει επίσης η προθεσμία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου από τις εισηγμένες. Τις οικονομικές τους εκθέσεις δημοσιεύουν σήμερα οι ακόλουθες εταιρείες: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, Prodea Investments, Τεχνική Ολυμπιακή, Εκτέρ, Space Hellas, Ίλυδα, AVE Group of Companies, Προοδευτική ΑΤΕ, Interwood, ΕΛΒΕ, Εριουργία Τρία Άλφα, Μπήτρος Συμμετοχική, Unibios, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Ιατρικό Αθηνών, Ν. Λεβεντέρης, Αφοί Χ. Κορδέλλου, Mermeren Kombinat, Ε. Παΐρης ΑΒΕΕ, Trastor ΑΕΕΑΠ, Μπλε Κέδρος, Βογιατζόγλου, Moda Bagno, Αττικές Εκδόσεις, Μινέρβα, Λάμψα, Medicon, Μουζάκης, Frigoglass, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, Galaxy Cosmos Mezz, SunriseMezz και Phoenix Vega Mezz.
Νευρικότητα στις διεθνείς αγορές λόγω της απειλής για shutdown
Συγκρατημένοι παραμένουν οι επενδυτές στη Wall Street, καθώς ανησυχούν για τον κίνδυνο ενός shutdown στο αμερικανικό Δημόσιο τα μεσάνυχτα της Τρίτης (30/9), το οποίο θα «παγώσει» τη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων. Πάντως τα μηνιαία κέρδη είναι αξιοσημείωτα, με τον S&P 500 να καταγράφει την καλύτερη επίδοση Σεπτεμβρίου των τελευταίων 15 ετών. Απώλειες μεταξύ -0,1% και -0,3% σημειώνουν οι βασικοί δείκτες στη συνεδρίαση της Τρίτης.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το πιθανό shutdown από την αμερικανική κυβέρνηση αποτελεί πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας και ενδέχεται να καθυστερήσει τη δημοσίευση στοιχείων που είναι κρίσιμα για τις προοπτικές νέας μείωσης των επιτοκίων. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο +0,1% και ο βρετανικός FTSE 100 κινείται υψηλότερα κατά +0,3%. Την ίδια ώρα, ο γερμανικός DAX χάνει οριακά -0,05% και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση -0,3%.
