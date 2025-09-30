Απτόητο το Χρηματιστήριο: 11ος διαδοχικός μήνας ανόδου - Ράλι 38% στο 9μηνο, 9% στο τρίτο τρίμηνο

Roller coaster η σημερινή συνεδρίαση με το θετικό πρόσημο του Σεπτεμβρίου να τίθεται σε δοκιμασία - Μίλησαν στο τέλος οι αγοραστές - Πέρασαν πακέτα άνω των 100 εκατ. ευρώ στην Eurobank - Πολυετή ρεκόρ για Aktor και Mevaco