UBS για αμερικανικό shutdown: Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για αγορές και επενδυτές – Τι προτείνει
Γιατί η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι μια πιθανή διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα έχει βραχυπρόθεσμο και ήπιο αντίκτυπο στις αγορές - Τι «βλέπει» για ομόλογα, μετοχές, χρυσό και συνάλλαγμα
Η UBS βλέπει το νέο αδιέξοδο στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ περισσότερο ως πολιτικό θόρυβο παρά ως συστημικό κίνδυνο για τις αγορές. Η τράπεζα υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν οι επιπτώσεις των shutdowns ήταν ήπιες και βραχύβιες, με τις μετοχές να υποχωρούν προσωρινά και να ανακάμπτουν πριν καν επαναλειτουργήσει το κράτος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η περίοδος του 2013, όπου η διακοπή λειτουργίας διήρκεσε 17 ημέρες, αλλά οι δείκτες ανέκαμψαν πριν καν ανοίξει εκ νέου η κυβέρνηση. Ακόμη και στο πιο εκτεταμένο shutdown του 2018, η μεταβλητότητα αποδόθηκε κυρίως στους φόβους για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed και στις εμπορικές εντάσεις.
Η ουσία, λέει, είναι ότι οι δημοπρασίες ομολόγων και οι πληρωμές συνεχίζονται κανονικά, ενώ καθυστερήσεις σε IPOs και ορισμένες ρυθμιστικές ροές δεδομένων δεν συνιστούν πηγή αποσταθεροποίησης.
Όπως σημειώνει, παρότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στη δημοσίευση οικονομικών δεδομένων (απασχόληση, πληθωρισμός), η Fed μπορεί να στηριχθεί σε δικά της στοιχεία και ιδιωτικές μετρήσεις. Έτσι, δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην απόφαση Οκτωβρίου.
Στο βασικό της σενάριο, το επιτόκιο θα μειωθεί συνολικά κατά 75 μονάδες βάσης στις τρεις επόμενες συνεδριάσεις. Στο ταμπλό, ο οίκος «βλέπει» S&P 500 στις 6.800 μονάδες έως τον Ιούνιο 2026, με ανοδικό σενάριο έως τις 7.500, προκρίνοντας σταδιακές τοποθετήσεις ή αγορές σε διορθώσεις.
Σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας, το shutdown τείνει να αφαιρεί περίπου 0,1 ποσοστιαία μονάδα από την ανάπτυξη για κάθε εβδομάδα διάρκειας, επίπτωση που συνήθως ανακτάται στα επόμενα τρίμηνα, εφόσον οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους. Νομικά και πρακτικά εμπόδια καθιστούν περιορισμένη την πιθανότητα μόνιμων απολύσεων στον ομοσπονδιακό τομέα, σημειώνει η UBS.
