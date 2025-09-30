Alpha Bank: Ανθεκτική η αγορά εργασίας, αλλά παραμένει υψηλή η διαρθρωτική ανεργία
Alpha Bank: Ανθεκτική η αγορά εργασίας, αλλά παραμένει υψηλή η διαρθρωτική ανεργία
Παρά τη θετική τάση, η διαρθρωτική ανεργία διαμορφώνεται σε επίπεδα άνω του 9%, κυρίως λόγω της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων - Η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ειδικά για γυναίκες και νέους
Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα συνεχίζει να βελτιώνεται, με τον αριθμό των απασχολουμένων να φτάνει τα 4,4 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, ενώ η ανεργία υποχωρεί στο 8,6% από 9,8% το αντίστοιχο διάστημα του 2024.
Παρά τη θετική τάση, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει υψηλή (πάνω από 9%), κυρίως λόγω της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ειδικά για γυναίκες και νέους.
Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του Economic Research της Alpha Bank τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και αναστροφή του brain-drain, με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που εστιάζουν στις ψηφιακές, πράσινες και τεχνικές δεξιότητες.
Σύμφωνα με την τράπεζα, η τάση ενίσχυσης της απασχόλησης φαίνεται ήδη στον ιδιωτικό τομέα, στον τουρισμό, στις κατασκευές και στις υπηρεσίες, με ενδείξεις σύγκλισης με τα ποσοστά της ΕΕ-27.
