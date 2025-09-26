Jumbo: Ο …ρεαλισμός του Βακάκη, οι επενδύσεις και τα μεγάλα στοιχήματα μέχρι το 2027
Ο Απόστολος Βακάκης προειδοποιεί για την «αισιοδοξία-ασθένεια», μιλά για τα 49% πιθανότητες επίτευξης στόχου και στοχοποιεί τις κινεζικές πλατφόρμες
Σε μια περίοδο που η Jumbo καταγράφει αύξηση πωλήσεων και διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, ο κ. Απόστολος Βακάκης προτιμά να κατεβάζει τον πήχη της αισιοδοξίας. «Η αισιοδοξία μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα ασθένεια, ενώ η απαισιοδοξία είναι πιο συνετή προσέγγιση», είπε στους αναλυτές, εξηγώντας γιατί η στρατηγική της εταιρείας είναι «μέρα με τη μέρα και βδομάδα με τη βδομάδα» και όχι με ορίζοντα ετών.
Παρά τα θετικά μεγέθη του πρώτου εξαμήνου –πωλήσεις +8% και οργανικά καθαρά κέρδη +5%– η διοίκηση κρατά χαμηλούς τόνους ενόψει της κρίσιμης εμπορικής περιόδου των Χριστουγέννων, που παραδοσιακά δίνει έως και το 27% του ετήσιου τζίρου. «Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε την περσινή κερδοφορία οργανικά. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση», σημείωσε ο κ. Βακάκης, για να προσθέσει με το γνώριμο ύφος του: «Έχουμε πιθανότητες 49% και όχι 51% να πετύχουμε τον στόχο».
