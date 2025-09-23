Νέο τραπεζικό «άλμα» στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Επέστρεψε πάνω από τις 2.060 μονάδες

Τετραήμερο ράλι 2,2% για τον Γενικό Δείκτη - Ξεχώρισε η Alpha Bank από τις συστημικές με κέρδη 3% - Σε νέο ιστορικό υψηλό η Cenergy, εδραιώνεται πάνω από τα 12 ευρώ