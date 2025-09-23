Νέο τραπεζικό «άλμα» στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Επέστρεψε πάνω από τις 2.060 μονάδες
Νέο τραπεζικό «άλμα» στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Επέστρεψε πάνω από τις 2.060 μονάδες
Τετραήμερο ράλι 2,2% για τον Γενικό Δείκτη - Ξεχώρισε η Alpha Bank από τις συστημικές με κέρδη 3% - Σε νέο ιστορικό υψηλό η Cenergy, εδραιώνεται πάνω από τα 12 ευρώ
Την τέταρτη διαδοχική του άνοδο πέτυχε το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο επανήλθε στην περιοχή των 2.060 μονάδων, φτάνοντας σε επίπεδα άνω των 2.070 μονάδων στα υψηλά ημέρας. Ως καταλύτης ανόδου λειτουργεί το θετικό κλίμα στο εξωτερικό, με τη Wall Street να σπάει τα «κοντέρ» και τις ευρωαγορές να ακολουθούν στο ίδιο μήκος κύματος.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (23/9), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 20,4 μονάδες ή +1% και έκλεισε στις 2.063,03 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.046,88 (χαμηλό ημέρας) και των 2.071,52 μονάδων (υψηλό ημέρας). Το τελευταίο τετραήμερο ο ΓΔ έχει «σκαρφαλώσει» κατά +2,17%.
Σημειώνοντας άνοδο +2,04% εντός του Σεπτεμβρίου, η εγχώρια αγορά βρίσκεται σε καλό δρόμο ώστε να πετύχει την 11η συνεχόμενη άνοδο, με άλλες 5 συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Το +40,37% αγγίζει η απόδοση φέτος.
Νέο ράλι έκαναν οι τράπεζες μετά το χθεσινό +1,75%, με τον κλαδικό δείκτη να κερδίζει σήμερα πάνω από +2%. Με κέρδη +3% ξεχώρισε η Alpha Bank από τις συστημικές. Σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε η Cenergy Holdings, «κλειδώνοντας» την παρουσία της πάνω από τα 12 ευρώ, καταγράφοντας σήμερα άλμα κοντά στο +3%. Πρωταγωνίστησαν η ΑΒΑΞ και η Alumil στη μεσαία κεφαλαιοποίηση με άνοδο σχεδόν +5% και +4%, αντίστοιχα.
Πρεμιέρα για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Η προσοχή στη ΓΣ της Πειραιώς
Ξεκίνησε σήμερα το πρωί η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την Πέμπτη (25/9) στις 16:00. Στόχος είναι η άντληση έως 500 εκατ. ευρώ, με το ελάχιστο ποσό να ορίζεται στα 350 εκατ. ευρώ. Το εύρος απόδοσης έχει προσδιοριστεί μεταξύ 3,2% και 3,5%. Η έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει σχέδια ανάπτυξης με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού. Ο διακανονισμός και η κατανομή των ομολογιών θα πραγματοποιηθούν στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση στο ΧΑ θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου.
Το απόγευμα, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως» στην ενδιάμεση διανομή 100 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της ΓΣ, θα τεθούν προς έγκριση η τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και η κατάργηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) σε στελέχη και υπαλλήλους της τράπεζας. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας έχει προγραμματιστεί επαναληπτική συνέλευση για την 1η Οκτωβρίου.
Μαζικές ανακοινώσεις αναμένονται από τις εισηγμένες στο τέλος της τρέχουσας και στην έναρξη της ερχόμενης εβδομάδας, για τα οικονομικά μεγέθη α’ εξαμήνου. Την Τετάρτη (24/9) δημοσιεύουν αποτελέσματα η Jumbo, ο ΑΔΜΗΕ και η Λανακάμ. Την Πέμπτη (25/9) σειρά έχουν οι ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ, ΟΛΘ, Dimand, Fais Group, Μαθιός Πυρίμαχα, Loulis Food Ingredients, Έλτον, Σίδμα Μεταλλουργική, Alter Ego Media, AS Company, Safe Bulkers και την Παρασκευή (26/9) οι CrediaBank, ΕΥΑΘ, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, Revoil, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Εβροφάρμα, Mermeren Kombinat, Flexopack.
Η προθεσμία για τη δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων λήγει στο τέλος του τρέχοντος μήνα, με την ατζέντα να είναι… υπερπλήρης τις τελευταίες δύο εργάσιμες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα της Δευτέρας (29/9) έχει ως εξής: ΟΛΠ, Intracom Holdings, Orilina Properties, Πλαστικά Κρήτης, Qualco Group, Elinoil, Intertech, CNL Capital, Ακρίτας, Δάιος Πλαστικά, Έλαστρον, Mevaco, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος.
Την Τρίτη (30/9) θα προβούν σε ανακοινώσεις οι ακόλουθες εισηγμένες: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, Τεχνική Ολυμπιακή, Space Hellas, Centric Συμμετοχών, AVE Group of Companies, Προοδευτική ΑΤΕ, Interwood, ΕΛΒΕ, Εριουργία Τρία Άλφα, Μπήτρος Συμμετοχική, Unibios, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Ιατρικό Αθηνών, Ν. Λεβεντέρης, Αφοί Χ. Κορδέλλου, Ε. Παΐρης ΑΒΕΕ, Μπλε Κέδρος, Βογιατζόγλου, Moda Bagno, Αττικές Εκδόσεις, Μινέρβα, Λάμψα, Medicon, Μουζάκης, Galaxy Cosmos Mezz, SunriseMezz, Phoenix Vega Mezz.
Pause στα ρεκόρ της Wall Street – Ανοδικά οι ευρωαγορές
Τα ιστορικά υψηλά τους διεύρυναν οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να ξεχωρίζει. Ο S&P 500 βρίσκεται μία «ανάσα» από τις 6.700 μονάδες, συμπληρώνοντας το 28ο ρεκόρ του για φέτος, ενώ ο Nasdaq έχει βάλει «πλώρη» για το ορόσημο των 23.000 μονάδων. Διορθώνουν σήμερα ο S&P 500 και ο Nasdaq, καταγράφοντας απώλειες -0,1% και -0,3%, αντίστοιχα, ενώ ο Dow Jones «φλερτάρει» με νέο record high κερδίζοντας +0,4%.
Θετικό είναι το πρόσημο για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία επωφελούνται από τις υψηλές επιδόσεις της αμερικανικής αγοράς. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά +0,6% και διαπραγματεύεται στις 556 μονάδες. Στη Γερμανία ο DAX ενισχύεται κατά +0,5%, στην Βρετανία ο FTSE 100 σημειώνει κέρδη +0,3% και στη Γαλλία ο CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +1,1%.
