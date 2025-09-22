Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά τη διήμερη άνοδο – Συντονίζεται με το πτωτικό κλίμα στο εξωτερικό
Στο επίκεντρο οι εκδόσεις ομολόγων από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Intralot - «Κόβουν» μέρισμα η Τράπεζα Κύπρου και η Intracom Holdings - Στην τελική ευθεία οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α' εξαμήνου
Απώλειες καταγράφει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τη διάθεση διόρθωσης στις διεθνείς αγορές, χάνοντας παράλληλα τα κέρδη που αποκόμισε το προηγούμενο ανοδικό διήμερο. Οι επενδυτές σταθμίζουν τις πυκνές εξελίξεις για τις εισηγμένες, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, των αποκοπών μερισμάτων και των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου, με τη διορία για τα τελευταία να λήγει την επόμενη Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (30/9), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,42% και διαπραγματεύεται στις 2.021,95 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.020 (χαμηλό ημέρας) και των 2.032,08 (υψηλό ημέρας).
Με ένα διήμερο ανοδικό σερί το Χρηματιστήριο Αθηνών περιόρισε τις εβδομαδιαίες απώλειες σε -1,56%, κλείνοντας λίγο πάνω από τις 2.030 μονάδες. Μικρά είναι τα κέρδη εντός του Σεπτεμβρίου (+0,4%), με 7 συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας, ενώ η φετινή απόδοση ξεπερνά το +38%. Πτώση άνω του -3% σημείωσαν οι τράπεζες την προηγούμενη εβδομάδα, αν και από την έναρξη του 2025 «τρέχουν» με ρυθμό +70%.
