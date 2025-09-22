Ντίνος Τορνιβούκας (ΤΟR Hotel Group): Γιατί αποφασίσαμε να επεκταθούμε στην Αθήνα
Το πλάνο για το 5* project των 15 εκατ. δίπλα στην Παλιά Βουλή - Φέτος το όνομα Τορνιβούκα συμπληρώνει 100 χρόνια στο χώρο της φιλοξενίας
«Όλα μας τα ξενοδοχεία είναι… τοπ από πλευράς τοποθεσίας και αυτό επιδιώξαμε και στην περίπτωση της νέας μας επένδυσης στην Αθήνα για τη νέα μονάδα 5 αστέρων που ευελπιστούμε να είναι έτοιμη στο τέλος του 2028».
Αυτό δηλώνει στη συνέντευξή του o κ. Ντίνος Τορνιβούκας, επικεφαλής της βορειοελλαδίτικης ΤΟR Hotel Group, η οποία στα γενέθλια των 100 χρόνων παρουσίας στο χώρο της φιλοξενίας προχωρά στη μεγάλη… κάθοδο από τη Βόρεια Ελλάδα στο κέντρο της Αθήνας σε ένα νέο εγχείρημα που θα είναι, εκτός απροόπτου και με δεδομένες τις απαιτητικές αδειοδοτικές διαδικασίες, έτοιμο το 2028.
Το κτίριο επί των οδών Κολοκοτρώνη 4, Ανθίμου Γαζή και Καρύτση χρονολογείται ως προς την κατασκευή του λίγο πριν από το Β΄Παγκόσμιο πόλεμο, περίπου το 1938, φιλοξενώντας μέχρι το 2015 υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ.
