Αντίο κινητό; Στα $799 τα έξυπνα γυαλιά της Meta με οθόνη και τεχνητή νοημοσύνη – Η απάντηση σε Apple και Google
Η Meta παρουσίασε τα γυαλιά Ray-Ban Display με ενσωματωμένη οθόνη και νευρωνικό βραχιόλι, επενδύοντας δισεκατομμύρια για την αγορά επαυξημένης πραγματικότητας, με στόχο κυκλοφορία AR μοντέλου το 2027
Η Meta Platforms Inc. παρουσίασε την Τετάρτη 17/9 το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα βήμα της στην κατηγορία των έξυπνων γυαλιών, αποκαλύπτοντας την πρώτη έκδοση με ενσωματωμένη οθόνη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να καταστήσει το προϊόν αυτό απαραίτητο στοιχείο της καθημερινότητας.
Το νέο μοντέλο, τα Meta Ray-Ban Display αξίας 799 δολαρίων, διαθέτει οθόνη στον δεξιό φακό και δίνει τη δυνατότητα προβολής μηνυμάτων κειμένου, βιντεοκλήσεων, οδηγιών σε χάρτες καθώς και απαντήσεων από την τεχνητή νοημοσύνη της Meta. Η διακριτική οθόνη μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως σκόπευτρο κάμερας ή εργαλείο για την αναπαραγωγή μουσικής.
