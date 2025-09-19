Κορρές: Ζητούμενο η κερδοφορία καθώς η Morgan Stanley ψάχνει το …exit
Κορρές: Ζητούμενο η κερδοφορία καθώς η Morgan Stanley ψάχνει το …exit

Με αύξηση πωλήσεων 22%, θετικές ταμειακές ροές και διεθνή επέκταση, η διοίκηση εντείνει τις προσπάθειες για επιστροφή στην κερδοφορία, την ώρα που ο βασικός μέτοχος αναζητά αγοραστή για το ποσοστό του

Μετά από μια χρονιά όπου οι πωλήσεις εκτινάχθηκαν στα 61,3 εκατ. ευρώ (+22%) και τα περιθώρια βελτιώθηκαν, αλλά το τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, η Κορρές τρέχει το 2025 με στόχο την πολυπόθητη επιστροφή στην κερδοφορία! Στρατηγική έμφαση δίνεται στις κατηγορίες υψηλής κερδοφορίας (Πρόσωπο, Αρώματα, Αντηλιακά), στις ψηφιακές πωλήσεις που ήδη αντιπροσωπεύουν το 26% του τζίρου και στην περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της σε στρατηγικές αγορές. Την ίδια στιγμή, η Morgan Stanley – στρατηγικός επενδυτής από το 2017 με το πλειοψηφικό πακέτο – φέρεται να έχει θέσει προς πώληση το ποσοστό της, επιδιώκοντας να προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών για το ελληνικό brand με αποτύπωμα σε 52 χώρες.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ανήρτησε η εταιρεία των αδερφών Γιώργου και Απόστολου Κορρέ στο ΓΕΜΗ χθες, το 2024 είχε πωλήσεις 61,3 εκατ. ευρώ, από 50,1 εκατ. το 2023, με αιχμή τις εξαγωγές σε αγορές προτεραιότητας όπως οι ΗΠΑ (+10,3%), η Βραζιλία (+69,6%), η Ανατολική Ευρώπη (+95,3%) και η Αυστραλία (+18,4%). Στην Ελλάδα η αύξηση έφθασε το 9,2%, ενισχύοντας την παρουσία στα φαρμακεία και την επιλεκτική διανομή.

