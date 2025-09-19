Ο χρόνος μετρά… κέρδη για τη Rolex στην Ελλάδα
Ο χρόνος μετρά… κέρδη για τη Rolex στην Ελλάδα
Η Rolex Ελλάς συνεχίζει την ανοδική πορεία με πωλήσεις +7,9%, μερίσματα-χρυσάφι και αισιοδοξία για το 2025
Η αγορά πολυτελών ρολογιών στην Ελλάδα αποδεικνύεται ανθεκτική και κερδοφόρα, με τη Rolex Ελλάς να καταγράφει και το 2024 διψήφια κέρδη και άνοδο τζίρου, κόντρα στις διεθνείς προκλήσεις. Στηριζόμενη στον τουρισμό και στη σταθερή ζήτηση της εσωτερικής αγοράς, η εταιρεία μπαίνει στο 2025 με προσδοκίες για νέα χρονιά ρεκόρ.
Το 2024, η Rolex Ελλάς κατάφερε να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην εγχώρια αγορά πολυτελών ρολογιών. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 19,81 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,9% σε σχέση με τα 17,92 εκατ. ευρώ του 2023. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ίδιο ύψος, με το περιθώριο να βελτιώνεται στο 19,7% από 19,3% την προηγούμενη χρονιά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το 2024, η Rolex Ελλάς κατάφερε να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην εγχώρια αγορά πολυτελών ρολογιών. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 19,81 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,9% σε σχέση με τα 17,92 εκατ. ευρώ του 2023. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ίδιο ύψος, με το περιθώριο να βελτιώνεται στο 19,7% από 19,3% την προηγούμενη χρονιά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα