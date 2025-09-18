Πάνω από 20 ενώσεις κλωστοϋφαντουργίας της ΕΕ ζητούν «μπλόκο» στα πακέτα με ρούχα από την Κίνα
Επιβολή δασμών και φόρων στις αγορές από τις κινεζικές πλατφόρμες απαιτούν οι Ενώσεις - Κάλεσμα για άμεσα μέτρα από την Κομισιόν, πιο αυστηρούς ελέγχους στα τελωνεία και κυρώσεις για τους κινέζους πωλητές
Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί και αυξάνονται κάθε χρόνο: οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αγόρασαν πέρυσι 4,6 δισεκατομμύρια πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου από εταιρείες εκτός ΕΕ– κυρίως από την Κίνα. Μεγάλο μέρος αυτών των πακέτων περιείχε είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ.
Η «αιμορραγία» εσόδων για την ευρωπαϊκή βιομηχανία επιδεινώνεται. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας αποφάσισαν να αυξήσουν την πίεση στις Βρυξέλλες ώστε τα πακέτα από τις κινεζικές πλατφόρμες να σταματήσουν να πλημμυρίζουν την ευρωπαϊκή αγορά- κυρίως μετά το «κλείσιμο» της αγοράς των ΗΠΑ λόγω της επιβολής των αμερικανικών δασμών.
Σε κοινή διακήρυξη, που εξέδωσαν στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης μόδας Première Vision του Παρισιού, πάνω από 20 ενώσεις επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας από όλη την Ευρώπη (μεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων, ΣΚΕΕ) ζητούν από τις ευρωπαϊκές αρχές:
•να επιβληθεί φορολογία στα μικρά πακέτα και να καταργηθεί η εξαίρεση δασμών για τα πακέτα αξίας κάτω των 150 ευρώ
•να επιβληθεί ΦΠΑ στα προϊόντα που πωλούνται μέσω των πλατφόρμων
•να ενισχυθούν οι έλεγχοι και οι κυρώσεις, ιδίως μέσω των νέων κανόνων (DSA και, DMA)
•να διασφαλιστεί ότι οι παραβάσεις (όπως η ψευδής δήλωση της αξίας του πακέτου, η υποεκτίμηση, ή η μη συμμόρφωση από τις πλατφόρμες) αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικές κυρώσεις
•να αναγκαστούν οι κινεζικές πλατφόρμες να ορίσουν νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία.
«Είκοσι δύο ευρωπαϊκές ομοσπονδίες μόδας ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Παρίσι για να απαιτήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει δίκαιο ανταγωνισμό στον τομέα τους. Γιατί αυτό δεν ισχύει» δήλωσε ο Πιερ Φρανσουά Λε Λουέ, πρόεδρος της Γαλλικής Ένωσης Βιομηχανιών Μόδας και Ένδυσης.
